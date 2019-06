O poder da leitura em voz alta

“A leitura compartilhada é um ato de amor. Ela rompe a desigualdade adulto-criança que está instaurada e nos permite nos comunicar de outra forma.” A frase é da espanhola Lara Meana, mediadora de leitura e especialista em literatura infantil que trabalhou por anos em uma biblioteca pública e depois abriu a Livraria El Bosque de la Maga Colibri, em Gijon, superpremiada na Espanha.

Em um mundo ultra-acelerado e conectado, em que o tempo se tornou para muitos artigo de luxo, parar e ler em voz alta para a criança que está ao seu redor pode ser um verdadeiro desafio. Exige tempo, pausa, voz, escuta – da criança e do adulto. Exige conexão com o tempo presente. E é, como Lara diz, um ato de amor.

Estudos desenvolvidos no campo da educação e da saúde mostram a importância da leitura em voz alta para o fortalecimento do vínculo entre pais e filhos – é uma oportunidade para se conectar de maneira essencial com as crianças, de pensar junto e conversar. O ato também colabora para o desenvolvimento da linguagem e no processo de alfabetização.

Porcentagem de pais lendo em voz alta durante os primeiros três meses de vida do bebê cresceu cerca de 50% desde 2014. Para crianças de 6 a 8 anos, o porcentual subiu 7 pontos desde 2016. Por outro lado, ainda há muito a ser feito, pois a taxa de leitura cai drasticamente a partir dos 6 anos.

Scholastic, uma das maiores editoras de livros infantis do mundo

Para as famílias que já se sentem sobrecarregadas e têm dificuldade de inserir a leitura na rotina, a sugestão é incorporar a atividade aos poucos, quando for possível, mesmo em que pequenas brechas. Que tal levar um livro na bolsa durante a espera para uma consulta? Uma das coisas mais bonitas da leitura em voz alta é que ela pode ser adaptadas ao estilo de vida e às preferências das famílias (e dos cuidadores).

Todos podem se unir em torno da leitura em voz alta e criar um ambiente de profundo bem-estar na família.

Em 2014, quando a Academia Americana de Pediatria divulgou diretrizes em que incentivava os pais a lerem para seus filhos desde o nascimento, o Kid & Family Reading ReportTM, dos Estados Unidos, fez o primeiro estudo sobre hábitos familiares de leitura em voz alta. Naquele ano, 30% dos pais com crianças com até 5 anos relataram ler em voz alta para seus filhos antes dos 3 meses de idade e 73%, antes de 1.º ano. Desde então, a taxa de pais que leram para filhos antes dos 3 meses subiu para 50% – sendo que em 43% a leitura era feita desde o nascimento – e antes do 1.º ano, para 77%.

Outro dado interessante mostra que 86% dos pais que leem (ou leram) para suas crianças adoram esse momento – 83% das crianças responderam que também curtem muito ouvir seus pais lendo. Os dois grupos relatam que se trata de uma hora especial. E as crianças guardam a leitura na memória conforme crescem.

Os dois grupos – de pais e crianças – relatam momentos de parceria e prazer. As crianças costumam escolher os livros e adoram conversar com o leitor sobre a história, fazer perguntas. Ao virar as páginas, os pais gostam de pontuar a experiência com efeitos sonoros, interatividade que aumenta a ligação pai-filho.

A pesquisa foi feita nos Estados Unidos entre 6 de setembro e 4 de outubro de 2018. Foram ouvidas 2.758 pessoas, entre pais de crianças de 0 a 5 anos e de 6 a 17 anos e crianças e jovens de 6 a 17 anos, de ambos os sexos e de todas as raças. Foram entrevistadas as famílias das mais variadas composições.