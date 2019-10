Maior evento do Brasil com foco na literatura infantil e juvenil, Salão FNLIJ começa dia 23; confira destaques da programação

O maior evento do Brasil com foco exclusivo na literatura infantil e juvenil está prestes a começar – e em casa nova. Promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o 21.º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens começa no dia 23 e segue até o dia 31, na Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro. Junto com o Salão, entre os dias 28 e 30, será realizado o 21.º Seminário FNLIJ Bartolomeu Campos de Queirós, no auditório da Biblioteca Parque Estadual (mais informações abaixo).

O Salão abre no dia 23 especialmente para os professores. Nessa data, os docentes são convidados a fazer uma visita guiada pelos estantes das editoras e bibliotecas e assistir a uma palestra sobre literatura infantil e juvenil. Quem quiser participar deve se inscrever pelo e-mail visitacaoescolar@fnlij.org.br. Do dia 24 ao 31, o Salão fica aberto para o público em geral.

O evento reúne escritores consagrados, como Ana Maria Machado e Marina Colasanti, autores contemporâneos premiados, como Lúcia Hiratsuka, Nelson Cruz, Daniel Munduruku e Ninfa Parreiras, e também estreantes, como a escritora Júlia Medeiros e a ilustradora Elisa Carareto.

O Salão é dividido em quatro espaços:

Espaço Ilustrador – Aqui, ilustradores são convidados a criar ilustrações na presença do público. É um momento único de integração entre os artistas e seus leitores.

Espaço FNLIJ de Leitura – É onde ocorre os lançamentos de livros, e o público tem a chance de conhecer e estar pertinho de seus autores preferidos.

Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem – Espaço de leitura para crianças e jovens. Lá também são realizados encontros entre autores de obras premiadas pela FNLIJ e o público.

Biblioteca FNLIJ Bebê – Espaço onde familiares e educadores são convidados a fazer a leitura compartilhada, utilizando um acervo específico para a faixa etária de 0 a 4 anos.

A programação é bastante extensa e está aqui. Abaixo, vocês encontram 20 atividades que selecionei – este post foi feito no dia 15 e, como a programação ainda pode sofrer alterações, vale a pena checar antes de se programar ou sair de casa:

Dia 24 (quinta-feira)

11h – Performance do ilustrador Nelson Cruz, no Espaço Ilustrador

13h – Performance do ilustrador Felipe Cavalcante, no Espaço Ilustrador. Clarice, livro de Roger Mello em parceria com Felipe, recebeu na semana passada o selo White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude, ficou em segundo lugar na categoria Juvenil do prêmio da Biblioteca Nacional e, em maio, já havia conquistado com o Prêmio FNLIJ na categoria Jovens Hors-Concours. Está na semifinal do Jabuti

14h – Lançamento de Lua – Noite e Dia (Ed. Paulinas), de Fábio Monteiro, André Neves e Luciano Pontes. Com a presença de Fábio, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem

15h – Encontro com a escritora Ninfa Parreiras, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem. Na semana passada, o livro Donana e Titonho, de Ninfa e André Neves, ficou em segundo lugar na categoria Literatura Infantil do prêmio da Biblioteca Nacional. Está também na semifinal do Jabuti

Dia 25 (sexta-feira)

10h – Performance da ilustradora Lúcia Hiratsuka, no Espaço Ilustrador

14h – Encontro com as autoras Júlia Medeiros e Elisa Carareto, autoras de A Avó Amarela (Ed. OZé), na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem. Na semana passada, o livro, estreia de Júlia e Elisa, recebeu o selo White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude. Em maio, conquistou duas categorias do Prêmio FNLIJ 2019: Escritor Revelação e Ilustrador Revelação. É semifinalista do Jabuti. Para mim, este é um dos livros mais lindos publicados recentemente. :o)

15h – Performance da ilustradora Ciça Fittipaldi, no Espaço Ilustrador

Dia 26 (sábado)

10h – Leitura do Enreduana, de Roger Mello e Mariana Massarani (Ed. Companhia das Letrinhas), feita por Vanessa Camasmie, no Espaço FNLIJ de Leitura. A obra também é uma colecionadora de prêmios. Venceu o Prêmio FNLIJ 2019 nas categorias Jovem Hors-Concours e Melhor Ilustração, ficou em primeiro lugar na categoria Literatura Infantil da Biblioteca Nacional e está na semifinal do Jabuti

11h – Leitura do livro Chão de Peixes, de Lúcia Hiratsuka (Ed. Pequena Zahar), feita por Vanessa Camasmie, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem. A obra venceu o Prêmio FNLIJ 2019 na categoria Poesia

Dia 27 (domingo)

10h – Leitura de obras de Bartolomeu Campos de Queirós, feita por Alexandra Figueiredo, no Espaço FNLIJ de Leitura

11h – Leitura de obras de Ana Maria Machado, feita por Alexandra Figueiredo, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem

14h – Lançamento de O Brinco de Listas (Ed. Global), de Ana Maria Machado, com a presença da autora, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem

14h – Encontro com a autora Stela Maris Resende, no Espaço FNLIJ de Leitura

15h – Performance do ilustrador Guto Lins, no Espaço Ilustrador

16h – Leitura do Reis, Moscas e um Gole de Astúcia: Contos de Fadas para Pensar sobre Justiça, de Helena Gomes, Susana Ventura e Alexandre Camanho (Ed. Biruta), feita por Vanessa Camasmie, na Biblioteca FNLIJ Criança/Jovem. O livro venceu o Prêmio FNLIJ 2019 na categoria Reconto

Dia 28 (segunda-feira)

15h – Encontro com o autor Daniel Munduruku, no Espaço FNLIJ de Leitura

Dia 29 (terça-feira)

11h – Lançamento de Mais Classificados e Nem Tanto (Ed. Galerinha Record), de Marina Colasanti, com a presença da autora, no Espaço FNLIJ de Leitura

14h – Encontro com a autora Marina Colasanti, com mediação de Ricardo Benevides, no Espaço do Ilustrador

15h – Lançamento de Os Manuscritos Encantados da Senhora Trampolim (Ed. Melhoramentos), de Rosana Rios, com a presença da autora, no Espaço FNLIJ de Leitura

Dia 30 (quarta-feira)

14h – Performance da ilustradora Cris Alhadeff, no Espaço Ilustrador

Neste ano, o Salão conta com parceria de 31 editoras, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que apoia o evento desde a edição número 1, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que cedeu a Biblioteca Parque Estadual, e o Itaú Cultural, além das empresas Arco Arquitetura e Produções, Cíntia Pereira Produções e Cultura e Estúdio Versalete.

SEMINÁRIO

Além da programação pensada para crianças e jovens, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil realiza, entre os dias 28 e 30, o 21.º Seminário FNLIJ Bartolomeu Campos de Queirós, no auditório da Biblioteca Parque Estadual. O evento é gratuito, ocorrerá das 9h às 17h, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail seminario@fnlij.org.br. Neste ano, o tema central é A Presença/Ausência da LIJ na Formação de Professores.

A programação é composta por palestras e mesas que reúnem representantes do poder público, pesquisadores, professores e especialistas da área, de todo o Brasil e também de fora. Aqui você acessa todas as mesas.

Entre os destaques estão a palestra Leitura Literária na Educação Básica: Formando Professores e Leitores, da professora Angélica de Oliveira Castilho Pereira (dia 28, às 13h30); uma discussão sobre tradução e adaptação de clássicos juvenis, com Ana Maria Machado e Rodrigo Machado (dia 30, às 11h); a palestra Biblioteca na Escola, com Silvia Castrillón, da Colômbia (dia 30, às 14h30); e a discussão O Que Ensinam as Leituras de Ódio e Intransigência?, de Luiz Percival Leme Britto (dia 30, às 15h30).

Serviço

21.º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens

Quando: De 23 a 31 de outubro – no dia 23, para professores; nos demais dias, para o público em geral. Durante a semana, das 8h30 às 17h; no fim de semana, das 10h às 18h

Onde: Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, 1.261, Centro – Rio de Janeiro

Entrada gratuita

