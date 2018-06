O Estado do Cinema: Oscar 2018

O Estado da Arte traz hoje mais uma novidade ao público que nos acompanha. É o Estado do Cinema, o podcast do Estado da Arte totalmente dedicado ao mundo do cinema. Nossos críticos e colunistas Jeffis Carvalho, Caetano Vilela e Miguel Forlin conversam com nosso editor Eduardo Wolf sobre o mundo da sétima arte.

Neste episódio piloto, a pauta é o Oscar 2018.

Queremos que você ouça.

Queremos que você comente.

Que você critique e dê sugestões.

Mais importante: queremos que você goste!