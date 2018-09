O Estado da Arte das Ciências

O Estado da Arte, com sua editoria de Ciências, participa desta semana do evento Camp Serrapilheira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento olha para o futuro da divulgação científica no país, mas em sua abertura não deixou de mencionar a importância de guardarmos bem o nosso passado, em referência à recente tragédia no Museu Nacional.

Junto com outras 49 iniciativas de todo o Brasil, que foram selecionadas dentre mais de 800 projetos enviados ao Instituto Serrapilheira, o Estado da Arte apresenta suas propostas para a divulgação científica no país. Nossos artigos do blog e nossas emissões do podcast O canône em pauta caracterizam-se pelo aprofundamento filosófico das questões científicas, por uma retomada histórica dos problemas e por uma caracterização cultural destes, sempre em linguagem acessível ao público leigo.

Por esta ocasião, este Estado da Arte apresenta aqui uma retrospectiva de textos e emissões sobre temas científicos.

ARTIGOS E ENSAIOS

Uma longa história do planeta Terra ou: quando as pedras falam – Adriana Alves na Maratona Piauí Serrapilheira

Um espírito brilhante e a ciência em seu estado da arte – António Coutinho na Maratona Piauí Serrapilheira

Há vida nas estrelas? – Douglas Galante na Maratona Piauí Serrapilheira

A água nossa de cada dia – Marcia Barbosa na Maratona Piauí Serrapilheira

Os meandros da Inteligência Artificial: conceitos-chave para leigos – Dora Kaufman

Os primeiros 60 anos de feitos da Inteligência Artificial – Revisitando as previsões de Herbert Simon – Bernardo Gonçalves

A Inevitável Vitória da Inteligência Artificial – Fabio Cozman

A Ciência na Idade das Trevas – Flávio Romero Palma

(Not) born this way – Flávio Romero Palma

Quase deuses – Flávio Romero Palma

A verdade é a mesma em Cambridge e em Madras? – Dois olhares sobre a matemática – João Cortese

Em busca do bóson perdido: o charme de uma partícula – João Cortes

A passos de formiga? Com orgulho! – João Cortese

O que perguntar para um computador: Kieslowski, a inteligência artificial e os limites da ciência – João Cortese

Há tantas estrelas no Universo quanto grãos de areia na Terra? – David Louapre

Dois filósofos vão à cozinha– Marco Panza

Impossível?– Étienne Ghys

A historiografia na era da informação– Felipe Pait

Regressão, classificação, e aprendizado por máquina– Felipe Pait

A Cibernética de Wiener– Felipe Pait

Amor, sentimento, consciência – António Damásio, seu novo livro e nossa condição– Thiago Blumenthal

‘“Arkangel’ representa a crença no vínculo entre ciência, progresso e felicidade”– Entrevista com Andrei Venturini

Henry Molaison, o homem que inventou a memória– Daniel Lopes

PODCASTS – O cânone em pauta

O Infinito com Alexandre Leone, Fábio Bertato e João Cortese

Inteligência Artificial com Bernardo Gonçalves, Fabio Cozman e Renata Wassermann

Os Hominíneos com André Strauss, Pedro da Glória e Walter Neves

Os ‘Elementos’ de Euclides com Irineu Bicudo, João Cortese e Tiago Tranjan

Mecânica Quântica com Maria Cristina Batoni Abdalla, Osvaldo Pessoae Walter Pedra

Behaviorismo com Roberta Kovac, César Rocha e Candido Pessôa

Psicofármacos com André Negrão, Christian Kieling e Valentim Gentil Filho

A Revolução Copernicana com Claudemir Tossato, Eduardo Kickhöfel e Pablo Mariconda