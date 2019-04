Na TV Cultura, estreia o programa Vitrine Brasil: para o Brasil se ver

Estreia hoje, domingo, 28 de abril, às 20h30, o programa Vitrine Brasil, na TV Cultura.

Uma coprodução da TV Cultura com a sua rede de afiliadas, o programa contará com o comando de André Vasco e Cassiana Strasburg para se voltar à regionalidade, viajando por todo o país para mostrar culturas, personalidades, histórias e peculiaridades dos rincões brasileiros sob a ótica das emissoras afiliadas da TV Cultura.

Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, alcançando 137 milhões de pessoas só na TV aberta, além da TV fechada e plataformas digitais, a TV Cultura se firmou como referência de qualidade na programação de TV pública. Em 2019, a emissora chega aos seus 50 anos e, como parte das comemorações, reestrutura sua programação tendo como um dos destaques o Vitrine Brasil.

“Costumo dizer que a primeira etapa do nosso trabalho foi levar a TV Cultura para o Brasil. Conseguimos, ampliamos a rede de afiliadas e a presença no país. Agora o segundo passo é trazer o Brasil para a TV Cultura. Hoje as afiliadas exercem papel importante na programação da emissora e agora acabam de ganhar uma vitrine para mostrarem suas praças para todo o Brasil através dos seus olhares, sotaques e culturas”, explicou Fábio Chateaubriand Borba, gestor responsável pela política de expansão da rede de afiliadas da TV Cultura e idealizador do programa.

Um dos personagens do primeiro programa, além da incrível feira de Caruaru, é o açúcar e seu papel social. Partindo do livro de receitas de Gilberto Freyre, Açucar, a atração vai mostrar as maravilhas do cafezinho e dos adocicados oferecidos às visitas e aos amigos, em momentos de relações presenciais, mais profundas e duradouras do que as redes sociais podem permitir. Para culminar, as receitas do Bolo de Rolo e do Bolo Souza Leão, ao som da Banda de Pífanos de Caruaru.