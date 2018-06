Para o especial de Páscoa, o Estado da Arte traz pela série “O Grande Teatro do Mundo” os comentários de um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth (1886-1968), aos artigos centrais do Credo dos Apóstolos: “… foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao Terceiro Dia…”. Na tradução de Paulo Zacarias para a Fonte Editorial.