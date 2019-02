Brasil, 2019. A troca de Governos resultante das últimas eleições trouxe consigo — se não uma renovação política, como sonhado por muitos eleitores — uma reviravolta ideológica de origens bastante duvidosas. Aparece com força (e com atraso!) no país o fantasma de Marx, como idealizador, junto à Gramsci e Marcuse, do tal “Marxismo Cultural”.

Mas o que seria isso? De tudo que se diz e se ouve, o que seria verdade? O que não passa de mito e teoria? Como contrapor uma ideologia deturpada, de qualquer lado que seja?

Como sempre, para contribuir com discussões relevantes para a sociedade, o Centro Ruth Cardoso promove essa mesa de debates entre convidados muito especiais.

Venha participar desse momento fundamental para disseminarmos conhecimento de qualidade e profundidade.

CONVIDADOS

David Magalhães: Doutor e Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), é especialista em Política Externa Brasileira, Segurança Internacional e Oriente Médio. Atualmente leciona no curso de Relações Internacionais da PUC-SP e da FAAP.

Eduardo Wolf: Doutor em Filosofia pela USP, tendo sido pesquisador visitante na Universidade Ca’Foscari (Veneza, Itália), é colaborador da revista Veja e editor da plataforma multimídia “O Estado da Arte” n’O Estado de S. Paulo. Editou, entre outros, os volumes Pensar a Filosofia e Pensar o Contemporâneo (Arquipélago Editorial). Traduziu ensaios de T. S. Eliot e diversos títulos de filosofia. É professor e pesquisador do Laboratório de Política, Mídia e Comportamento da Fundação São Paulo (PUC-SP) e pesquisador do programa de Filosofia Antiga da FFLCH-USP. Foi Secretário-Adjunto de Cultura de Porto Alegre (2017) e curador-assistente do Fronteiras do Pensamento.

SERVIÇO:

QUANDO: 11/03 – segunda-feira

ONDE: auditório do CRC: Rua Pamplona, 1005

HORÁRIO: 19h00 às 21h30

INSCRIÇÕES: https://www.sympla.com.br/marxismo-cultural-a-realidade-entre-mitos-e-teorias__458861

VALOR: GRATUITO

TRANSMISSÃO AO VIVO PELO FACEBOOK DO CRC

Intérprete de LIBRAS no evento

Local acessível para cadeirantes

Lugares limitados.

Realização: Centro Ruth Cardoso

Apoio Institucional: Fundação Lemann