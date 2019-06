Marxismo Cultural: A realidade entre mitos e teorias

Brasil, 2019. A troca de Governos resultante das últimas eleições trouxe consigo — se não uma renovação política, como sonhado por muitos eleitores — uma reviravolta ideológica de origens bastante duvidosas. Aparece com força no país o fantasma de Marx, como idealizador, junto à Gramsci e Marcuse, do tal “Marxismo Cultural”.

Mas o que seria isso? De tudo que se diz e se ouve, o que seria verdade? O que não passa de mito e teoria? Como contrapor uma ideologia deturpada, de qualquer lado que seja?

Para contribuir com discussões relevantes para a sociedade, o Centro Ruth Cardoso promoveu essa mesa de debates com David Magalhães e Eduardo Wolf.