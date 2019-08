FOCO: Richard Fleischer e melancias de qualidade

por Valeska G. Silva

uma parceria com a Foco – Revista de Cinema

Muito interessado na técnica econômica do conto, Anton Tchekhov afirmou no final do século XlX, enquanto o cinema nascia, que tudo o que não admite relação com a história deve ser impiedosamente descartado, que se no primeiro capítulo narra-se que na parede pende uma espingarda, no segundo ou terceiro alguém a deve disparar sem falta. Richard Fleischer, se não leu a correspondência do escritor russo, a intuiu perfeitamente. Como outros filmes de Fleischer, Desafiando o Assassino (Mr. Majestyk, 1974) possui feições de conto: é tão enxuto que existe o risco de ser visto despercebidamente, como quando se olha um evento mundano qualquer do dia. As personagens tomadas isoladamente podem parecer arquetípicas, extravagantes, portanto caricatas. Mandingo – O Fruto da Vingança (Mandingo, 1975), da mesma época de Majestyk, se farta de ser reduzido a um filme de exploração fetichista, quando a obra-prima localiza o nascimento de uma nação não na luta por território na guerra civil americana, mas na cama dos escravagistas. Fleischer, um pródigo diretor de mitologias, por vezes lidou com as mais populares e fascinantes (20.000 Léguas Submarinas, 1954, Vikings, os Conquistadores, 1958, Barrabás, 1961). Mas em se tratando de mitologias infames, Fleischer pôde trabalhar como um iconoclasta, e assim deu liberdade à sua visão de mundo dilacerante.

“Esse é o território de caça dele, o colhedor de melancia nos enganou”

Quem estampa o próprio nome na carroceria do veículo de negócios, e não o de um filho ou da mulher amada, é um homem que não tem ninguém que o ajude com a limpeza da pia da cozinha após as refeições. Depois de ser abandonado pela esposa e filha, Vincent Majestyk, interpretado por Charles Bronson, teve que cuidar da vida sozinho: 65 hectares de melancias, prontas para a colheita. Naquela manhã escolheu a dedo as pessoas que o ajudariam na empreitada, e pela maneira com que dá a nota de cinco dólares ao frentista do posto de gasolina, antes de seguir para a plantação, intuímos sua tranquilidade, satisfação e orgulho.

Mas antes de partir Majestik depara-se com um grupo de imigrantes sendo impedido de usar os banheiros do posto. O frentista alega ser ordem do seu patrão: “Hispânicos sujam tudo, tomam banho, roubam papel higiênico e por isso não lhes darei a chave, mesmo que comprem gasolina.” Majestyk indigna-se e obriga o frentista a lhes dar as chaves dos banheiros. Em Os Novos Centuriões (The New Centurions, 1972) há uma sequência comovente em que o protagonista, um policial, após verificar as condições desumanas em que vive um grupo de imigrantes em um apartamento apertado, sujo e muito custoso, ameaça o locatário: “Eles são ilegais. Não têm direito de estar aqui. Mas eles se matam de trabalhar para ganhar um dólar fazendo o trabalho que ninguém mais quer fazer. E para arrematar vem você para explorá-los ainda mais? Ok, chame a Imigração, enquanto isso vou chamar o Serviço Sanitário e a Fiscalização de Edifícios. E se isso não funcionar, vou voltar e vou dar o que você merece. Vai desejar não ter me conhecido!”.

Por mais que a questão coexista com inúmeras outras questões nesse enorme filme-coral que é Os Novos Centuriões – no qual Fleischer, mais que em qualquer outro filme seu, retrata e destrói uma porção de outros mitos –, em Desafiando o Assassino, um filme “menor”, a questão é mais pormenorizadamente afrontada: a imigração no sul profundo dos EUA, onde a história de Desafiando o Assassino se passa, sempre foi vista por uma parcela dos americanos como um problema econômico e social. É preciso dizer que o Texas é um território de disputa histórica: fez parte do México até 1836, quando então foi fundada a República do Texas, mas esta vigorou por pouco tempo, até 1845, quando passou a fazer parte dos Estados Unidos.

O que Desafiando o Assassino deixa claro é que em um ambiente de crise, de extrema injustiça, a luta se torna uma: transparece no rosto de terra de Charles Bronson, o homem americano, e no sorriso que ele dirige à atriz argentina Linda Cristal, intérprete da heroína imigrante Nancy Chaves, a visão de mundo de Fleischer, uma fenda inesperada que se abre a partir da interação entre essas personagens. É pela mediação da construção de formas que Fleischer lida com uma mitologia com a qual todos nós podemos nos reconhecer. Tratamos aqui, dentro de uma filmografia expandida, bastante diversificada, de um tema insistente: o mundo distorcido dos relacionamentos humanos baseados na exploração econômica e toda a rede que possibilita que seres humanos sejam transformados em mercadorias (Mandingo, No Mundo de 2020, 1973), que impõe algum tipo de discriminação étnica (Desafiando o Assassino) ou outras formas de discriminação (Barrabás, 1961, O Bandido, 1956). Aqui, como em outras ocasiões (Filhos do Divórcio, 1946, Os Novos Centuriões), Fleischer mostra-se bastante próximo de diretores como Joseph Losey, Abraham Polonsky, Jules Dassin, John Berry e Cy Endfield (cinco diretores progressistas que precisaram emigrar para a Europa, vítimas da lista negra do macarthismo), os quais realizaram o essencial de suas obras entre 1947 e 1951 nos Estados Unidos: a impaciência social de um artista originário do território do colonizador, ou um artista originário do território do colonizado, em um tempo como o nosso, pós-colonial, da distância reflexiva, é fruto desse entendimento de que “o olho a si mesmo não se enxerga, se não pelo outro”[2]. “Estados Unidos para americanos” e um muro nunca foi suficiente nem para os que desejam ultrapassá-lo, nem para os que o construíram. São tantos muros feitos no decorrer do século XX, na esperança de criar vãs distinções, que temos que reconhecer que o forte elemento da ilusão, da fugacidade, tem sido a maior característica da mitologia social de nosso tempo, como salientou o filósofo canadense Northrop Frye.

“A Arte nasce de um mundo mal desenhado”[1]

Desafiando o Assassino foi baseado em um livro de Elmore Leonard e roteirizado pelo próprio. Sua marca é a fluidez da prosa dos diálogos e uma descrição frontal de personagens à margem – ou seja, um casamento mais que perfeito com Fleischer. “A culpa branca deveria me fazer esquecer que estou dirigindo um negócio?”, pergunta Max Cherry (Robert Forster) a Ordell (Samuel L. Jackson), outras duas personagens de Leonard no filme que Quentin Tarantino adaptou da novela Rum Punch (Jackie Brown, 1997). Louis Gara, interpretado por Robert De Niro no mesmo filme, é uma espécie de Bobby Kopas, personagem de Desafiando o Assassino, delinquentes de “olhos maçantes que parecem não ter vida neles”, fracassados e subservientes. Bobby Kopas é o responsável pela danação naquela manhã na vida de Vincent. Tudo que é preciso ser notado em Desafiando o Assassino vemos antes pelos olhos de Charles Bronson. Seu rosto vincado, demarcado e inflexível guarda uma gravidade propulsora que sugere uma inquietação interiorizada, uma violência latente, suspensa, que inspira nossa apreensão frente a algo grave que pode acontecer a qualquer momento – e mesmo que não aconteça, essa conjectura nos atinge irremediavelmente.

“Escreva, pois, um conto sobre um jovem, filho de servo, antigo vendedor de armazém, corista de igreja, ginasiano e depois universitário, que foi educado para respeitar a hierarquia, para beijar as mãos dos popes e para acatar as ideias alheias, que agradecia cada pedaço de pão, que foi muitas vezes açoitado, que ia às aulas sem galochas, que brigava, que torturava os animais, que gostava de almoçar na casa dos parentes ricos, que era hipócrita diante de Deus e dos homens, sem nenhuma necessidade, simplesmente por ter consciência de sua própria insignificância; escreva como esse jovem espreme, gota a gota, o escravo que tem dentro de si, e como ele, ao acordar numa bela manhã, sente que em suas veias já não corre o sangue do escravo, e sim o de um verdadeiro homem…”.

– Carta de Tchekhov onde ele sugere um tema a Suvórin

Na estética dos filmes de Fleischer forma e ética estão intimamente atreladas: a forma se alimenta do tema sem jamais se reduzir a ele, o que equivaleria a uma retração do mundo às dimensões exclusivas da hipótese narrativa do filme; já a ética articula-se a partir de uma firme proposição da questão do como mostrar. Fleischer é, no contexto do cinema hollywoodiano, conhecido como o cineasta que menos mostrou a violência, o diretor que mais seguiu à risca as considerações mais escrupulosas sobre o assunto. A apresentação da violência mais selvagem, pérfida e abjeta em O Estrangulador de Rillington Place (10 Rillington Place, 1971) é composta de forma que nada selvagem, pérfido e abjeto apareça efetivamente na tela. Se, por um lado, Robert Bresson em A Grande Testemunha (Au hasard Balthazar, 1966) exige que olhemos nos olhos da própria tristeza, na sequência da morte da família em O Dinheiro (L’argent, 1983) não vemos nada dos atos mais vis. Chegam a nós apenas o choro insistente de um cão, o som de seus passos no assoalho no encalço do assassino, sua busca por cada membro da família, o desespero do animal ao ver o machado empunhado prestes a atingir a senhora recolhida e indefesa. Os jogos de elipses e obliterações, caros também a Bresson, forçam-nos a juntar os pontos e completar o que falta sem que para isso o realizador ou nós nos tornemos cúmplices de uma imagem da atrocidade. O que Fleischer quis evitar no interior do filme de espetáculo hollywoodiano foi o gozo complacente que diminui a importância de tudo à volta, mas não só: quando apenas podemos imaginar, e não ver, um senso crítico é solicitado de maneira muito objetiva, pois somos levados a trabalhar com a nossa intuição, e entendemos que algo nos foi vetado justamente por ser excessivo. É dessa forma que a mais radical experiência antropológica ocorre: refletimos sobre nossa própria posição no mundo (até mesmo nossa meta-posição, a de espectador que não precisa ver para comover-se), a ponto de tornar o que era distante próximo, e o que era próximo torna-se distante, propiciando uma renovação de perspectiva em qualquer contexto.

Vale encerrar mencionando que a próxima edição da Foco – Revista de Cinema será dedicada a esse cineasta maior que foi Richard Fleischer.

Valeska G. Silva é crítica de cinema e co-edita a Foco – Revista de Cinema.

Notas:

[1] Andrei Tarkovski (pH. Anatoly Solonitsyn em Andrei Rublev, de Tarkovski, 1966).

[2] William Shakespeare, Júlio César, ATO I, Cena II.