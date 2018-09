Falando de Música Especial – Festival de Lucerna

por Leandro Oliveira

Entre os dias 17 de agosto e 16 de setembro, a simpática cidade suíça de Lucerna sedia seu sempre estimulante Festival de Verão, com a participação de algumas das mais importantes formações musicais do mundo e uma programação cheia de jovens artista e compositores vivos.

Ao longo desta semana, o compositor e professor Leandro Oliveira, responsável pela coluna “Falando de Música” do Estado da Arte, acompanhará exclusivamente para o Estadão cinco concertos da temporada sinfônica do Festival. São eventos com orquestras como a Filarmônica de Munique (sob a regência de Valery Gergiev), a Filarmônica de São Pertersburgo (Yuri Temirkanov), Concertgebouw de Amsterdam (Bernard Haitink e Manfred Honeck) e a Filarmônica de Viena (Franz Welser-Möst e Sol Gabetta).

A viagem foi possível graças ao apoio da agência “Latitudes – Viagens do Conhecimento”.