Faces do Brasil no Festival de Cinema de Berlim

por Camila Gonzatto

Berlinale 2019 exibe 12 filmes brasileiros, que refletem a diversidade do país e põem foco em questões políticas e culturais.

Neste ano, os usos da Berlinale resolveram mostrar a cara. Nos pôsteres espalhados por Berlim, as pessoas contratadas para se vestirem desses símbolos da cidade carregam nas mãos as máscaras que normalmente cobrem suas cabeças. Esse gesto emblemático de revelar identidades ocultas tende a se reproduzir na escolha da seleção que chega às telas, com produções que mostram faces variadas dos países de origem dos filmes.

Já em sua 69ª Edição, um dos mais importantes festivais de cinema do mundo segue reafirmando sua veia política. Pelo menos, é o que se pode ver na seleção dos brasileiros. Marighella, estreia na direção de Walter Moura, será exibido na principal mostra do festival, o que dará grande visibilidade ao filme sobre o ativista político brasileiro morto pela ditadura militar, mesmo estando fora de competição.

*Continue a leitura e saiba mais sobre a Berlinale acessando o Berlinale Blogger do Goethe-Institut.