Estado da Arte Entrevista: Vinícius Müller, do Insper, lança livro sobre educação básica "Educação Básica, Financiamento e Autonomia Regional" (Editora Alameda), do historiador econômico e professor do Insper Vinícius Müller, analisa os casos de Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco ao longo do século XIX.