Entrevista exclusiva com o filósofo Roger Scruton

Este é o primeiro vídeo de uma série produzida e dirigida numa parceria entre o Estado da Arte e o Spotniks. Nele, Eduardo Wolf, editor do Estado da Arte, bate um papo com Sir Roger Scruton, apontado como o intelectual britânico conservador mais bem-sucedido desde Edmund Burke, nomeado Knight Bachelor pela Rainha Elizabeth II. Em quase uma hora de conversa, Scruton tratou de seu romance As Memórias de Underground, de sua filosofia da arte, de meio ambiente, conservadorismo e muito mais. No domingo, trechos desta entrevista — com direito a questões inéditas — estarão disponíveis também na versão impressa do jornal O Estado de S. Paulo, no caderno Aliás.