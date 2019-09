Felipe Cohen fala sobre ‘Tardinha’, sua exposição na Galeria Milan

Está em cartaz, na Galeria Milan (Rua Fradique Coutinho, 1360), a exposição individual do artista plástico Felipe Cohen. Intitulada Tardinha, a exposição de Cohen traz três grupos de trabalhos: esculturas em granito, relevos e vitrines (madeira, vidro e pedras), todos em diálogo com a paisagem natural.

Nesta entrevista para o Estado da Arte, Felipe Cohen fala sobre suas motivações para esses trabalhos, explicitando as relações com o alto modernismo brasileiro, com a arquitetura e com a música de uma época que marcou a história de nossa cultura.