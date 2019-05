Eduardo Wolf foi o segundo entrevistado da série Pondé e o Contemporâneo, como parte das atividades do recém-inaugurado Laboratório de Política, Comportamento e Mídia – LABÔ da Fundasp/PUC-SP. No primeiro episódio, Pondé entrevistou o cientista político e jornalista português João Pereira Coutinho. A conversa com Wolf foi sobre Guerras Culturais. Confira.