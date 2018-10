Debate: “Fascismo”, de Madeleine Albright

Acontece hoje, quinta-feira 25 de outubro, às 19h, o debate promovido pelo Centro Ruth Cardoso sobre o novo livro da ex-Secretária de Estado americana Madeleine Albright, “Fascismo – um alerta”. Publicado pela Editora Planeta no selo Crítica, o livro faz uma análise da noção de fascismo e é, ao mesmo tempo, um alerta em tempos de ascensão de governos autoritários e populistas pelo mundo.

CONVIDADOS:

MARIA LUIZA TUCCI CARNEIRO

Historiadora, Mestre e Doutora em História Social pela USP. Atualmente coordena o LEER- Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Depto. de História da USP. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: DEOPS, holocausto, autoritarismo, antissemitismo e memória. Prêmio Jabuti em Ciências Humanas: 2011, 2004 e 1994. Organizou, com Federico Croci, o livro “Tempos de Fascismos“.

VINICIUS MÜLLER

Mestre em Economia (UNESP), Doutor em História Econômica (USP), escritor e professor do Insper e do CLP. Articulista do Estado da Arte, do Estadão.

DENIS R. BURGIERMAN

É jornalista e colunista do Nexo Jornal, onde escreve sobre complexidade e a lógica por trás dela. Dirigiu publicações como as revistas Superinteressante e Vida Simples, e fez parte do time que criou o primeiro comedy news show do Brasil, o Greg News, da HBO. É autor de livros como “O Fim da Guera” e “Piratas no Fim do Mundo”. Foi John S. Knight Fellow na Universidade Stanford entre 2007 e 2008.

Mediação:

CORAL MICHELIN

Designer estratégica, Mestre em Design Estratégico (Unisinos) e graduada em Gestão Ambiental. Membro do SeedingLab, ligado ao grupo de pesquisa Design Estratégico para Inovação Cultural e Social (Unisinos) e membro do grupo de estudos Cenários Urbanos Futuros (FAU-USP). Professora visitante na Unisinos e na UPF, atualmente coordena o Centro Ruth Cardoso e suas atividades.

A AUTORA:

Madeleine Albright foi a primeira mulher a assumir o cargo de Secretária de Estado nos Estados Unidos. Exerceu seu mandato durante o governo de Bill Clinton entre 1997 e 2011. Também trabalhou na Casa Branca e foi Embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. Com mestrado e doutorado pela Columbia University, leciona Diplomacia na Georgetown University, em Washington.

