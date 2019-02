Curso: Machado de Assis, o filósofo

Machado de Assis, um dos maiores escritores da língua portuguesa, legou uma obra de gênio absoluto no romance e no conto, além de crítica literária e teatral de alta qualidade, crônica inventiva e saborosa e alguma poesia. Ler suas obras é um exercício de múltipla aprendizagem: a invenção ficcional e a prosa engenhosa do literato, o escrutínio da sociedade brasileira do sociólogo, o retrato no tempo do historiador. Machado foi tudo isso em sua literatura. E também filósofo? Sim, também filósofo. O “Bruxo do Cosme Velho” sempre trouxe para sua obra um tom filosófico: o narrador digressivo a comentar de tudo um pouco, as referências, sérias ou irônicas, aos grandes pensadores, e também uma visão muito própria da natureza humana e de nossa condição. Este curso pretende justamente desvendar esse enigma: qual é a filosofia de Machado de Assis e como ela ainda é capaz de decifrar nossa sociedade?

