Curso: Drummond e a filosofia na Literatura

Carlos Drummond de Andrade foi considerado justamente o clássico brasileiro moderno. Drummond é muito mais do que o nome máximo do modernismo literário: em sua obra, os momentos prosaicos da vida são revelados em suas dimensões mais insuspeitas; as grandes transformações sociais são objeto de uma reflexão ímpar; e a própria existência humana ganha um sopro filosófico como, talvez, nenhum filósofo no Brasil seu contemporâneo tenha sido capaz de dar. Em seus versos, vai-se da pequena “vida besta” provinciana à reflexão sobre fluxo impiedoso do tempo, a persistência necessária do amor frente à própria efemeridade, a valiosa relação entre memória e espírito, a resiliência humana à mercê do mundo. Os encontros transitam entre esses e outros pontos ao longo da obra de Drummond, relacionando cada fase e reflexão às propostas filosóficas que dialogam com o vocabulário da alma humana produzida pelo poeta mineiro.

Encontros:

06/08 – Drummond, clássico moderno: o poeta pensador

13/08 – Drummond entre o eu e o mundo

com Eduardo Wolf: Doutor em Filosofia pela USP, tendo sido pesquisador visitante na Universidade Ca’Foscari (Veneza, Itália), Eduardo Wolf é colaborador da revista Veja e editor da plataforma multimídia “O Estado da Arte” no jornal O Estado de S. Paulo. Editou, entre outros, os volumes Pensar a Filosofia e Pensar o Contemporâneo, lançados pela Arquipélago Editorial. Traduziu os ensaios de T. S. Eliot (Notas para uma Definição de Cultura e A Ideia de uma Sociedade Cristã e Outros Ensaios – É Realizações) e diversos títulos de filosofia (A Filosofia Antes de Sócrates, de Richard Mckirahan, A invenção da Filosofia, de Néstor-Cordero, entre outros). É professor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo (PUC-SP) e pesquisador do Grupo de Estudos Filosofia Antiga da USP. Foi Secretário-Adjunto de Cultura de Porto Alegre (2017) e curador-assistente do Fronteiras do Pensamento (2016 – 2018).

