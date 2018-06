Culturas Shakespearianas: entrevista com João Cézar de Castro Rocha

O Estado da Arte recebeu o professor e crítico literário João Cézar de Castro Rocha para uma conversa sobre seu livro Culturas Shakespearianas: teoria mimética e os desafios da mímesis em circunstâncias não hegemônicas (É Realizações, 2017). Doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Stanford Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Castro Rocha é um dos mais proeminentes pesquisadores da área de Letras no Brasil e coordena a Biblioteca René Girard, que publica a obra do grande pensador e crítico francês no Brasil.

Veja na entrevista concedida ao Estado da Arte na redação do jornal O Estado de S. Paulo os principais aspectos deste livro inventivo, erudito e complexo.