Ciclo “O Lugar de Fala da Mulher” – Produzindo Notícia

O Centro Ruth Cardoso está produzindo um ciclo especial de eventos para dar luz e visibilidade para o trabalho e a história das mulheres incríveis do Brasil.

Nesse ciclo de quatro eventos, será reconhecido o Lugar de Fala da Mulher:

1. Produzindo Notícia

2. Produzindo conhecimento (maio)

3. Liderando a sociedade (junho)

4. Transformando a sociedade (julho)

Começamos, então, por uma discussão extremamente necessária em tempos de ataque à imprensa e de proliferação de notícias falsas. Para conversar conosco, teremos um time de peso!

Convidadas

Carla Miranda é Jornalista formada pela UFRJ, tem mestrado e doutorado pela PUC-SP. Atualmente, é coordenadora de Desenvolvimento Editorial do Estadão e editora do site Capitu.

Luisa Toller é musicista, professora e pesquisadora, e procura nestes três meios questionar e refletir sobre os espaços ocupados por mulheres. É formada em Música pela Unicamp, tem pós pela Faculdade Santa Marcelina e mestrado pela USP. Escreve sobre arte e gênero na revista Azmina, tendo ministrado palestras e dinâmicas feministas na Mackenzie, PUC-SP, Graded School, Caixa Cultural, entre outras instituições. É tricampeã do concurso de marchinha Nóis Trupica Mais Não Cai (SP) com composições interpretadas pelo grupo Vozeiral. Em 2016 foi curadora do edital nacional de ocupação artística na Caixa Cultural.

Magê Flores é paulistana, jornalista da Folha há seis anos. Já passou pela Globo News e pela rádio CBN, onde começou a carreira na reportagem. Se especializou em jornalismo gastronômico e, na Folha, foi repórter do caderno Comida, da revista sãopaulo e redatora da primeira página. Desde janeiro, apresenta o podcast diário de notícias Café da Manhã, ao lado de Rodrigo Vizeu.

Júlia Corrêa (mediação) é Jornalista formada pela UFRGS, com intercâmbio na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desde 2016, atua como repórter de cultura no Estadão.

Quando: 23/04/19, das 19h às 21h30

Onde: auditório do CRC, Rua Pamplona, 1005

Quanto: gratuito

Inscrições: via Sympla

https://www.sympla.com.br/o-lugar-de-fala-da-mulher–1–produzindo-noticia__487924

* Será transmitido ao vivo pelo Facebook do CRC por volta das 19h10.

* Intérprete de Libras no local

* Lugar acessível para cadeirantes

____

Realização: Centro Ruth Cardoso

Apoio institucional do CRC: Fundação Lemann