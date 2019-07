Casa do Saber: Fernando Pessoa e a filosofia na literatura

A obra de Fernando Pessoa é quase um chamado à análise filosófica. Seus procedimentos poéticos, com a criação genial e única dos heterônimos, já condensam todo um universo filosófico a ser desvelado. O próprio Fernando Pessoa disse, sobre si mesmo, ser “um poeta impulsionado pela filosofia, não um filósofo dotado de faculdades poéticas”. O curso faz uma investigação de Fernando Pessoa e seus heterônimos sob as chaves das grandes questões do pensamento filosófico – os movimentos em direção ao autoconhecimento, as formas de relação entre o Eu e o mundo, os dilemas entre subjetividade e pertencimento e, sobretudo, a busca por uma existência plena.

Mais informações em: https://casadosaber.com.br/sp/cursos/ferias/fernando-pessoa.html

Encontros:

16/07 – Fernando Pessoa, múltiplo de si mesmo

23/07 – “Há Metafísica bastante em não pensar em nada”: poesia, heterônimos e filosofia em Pessoa

com Eduardo Wolf