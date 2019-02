Brasil inicia sua participação na Berlinale

O Ensaio | The Rehearsal. Brasil/Dinamarca, 2019. Direção: Tamar Guimarães. Berlinale Forum Expanded. (© Tamar Guimarães)

por Camila Gonzatto

Entre os filmes autorais exibidos nas mostras paralelas da Berlinale estão os brasileiros Querência e O Ensaio, que ressaltam violências às quais os protagonistas são expostos no dia a dia do país.

Em Querência, filme dirigido por Helvécio Marins Jr. e exibido na mostra Forum, o vaqueiro Marcelo vive e trabalha numa fazenda de gado no interior de Minas Gerais. Ele precisa reagir ao trauma de ter sido refém em um assalto, no qual foram roubadas cerca de 100 cabeças de gado, que estavam sob sua responsabilidade. O filme debruça-se sobre as emoções e reações de Marcelo em planos fechados, que contrastam com outros mais amplos da lida no campo e da paisagem. Sua relação afetuosa com o gado, que chama pelo nome, e pela terra em que nasceu, trazem densidade ao protagonista. Em suas narrações, temas da vida dura no campo, assim como os desmandos políticos do país, como o impeachment da presidente Dilma Roussef, vêm à tona. Com uma direção precisa, o filme permite que o espectador entre no dia a dia do vaqueiro, experimente sua solidão e sua tristeza frente à violência à que foi exposto num canto praticamente esquecido do Brasil.

*Continue a leitura e saiba mais sobre a Berlinale acessando o Berlinale Blogger do Goethe-Institut.

A cobertura da Berlinale 2019 é uma parceria entre o Goethe-Institut e o Estado da Arte.