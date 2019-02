Alexander Blok em tradução inédita

Considerado por Máximo Górki o maior poeta russo de então, Aleksandr Blok (1880 – 1921), criou imagens e versos que marcaram a literatura de sua nação como poucos. Comparado a Pushkin, foi celebrado em versos por Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva e Boris Pasternak. Confira a tradução, inédita em português, destes oito poemas do autor.

por Rafael Frate

Que brilhe agora a lua – a noite é escura.

Que a vida dê a todos a alegria –

O amor da primavera não é cura

Pra alma em tormentosa ventania.

A noite se estendeu à minha frente

E responde com seu olhar de morte

A este opaco olhar de alma doente

Banhado num veneno doce e forte.

E, encobrindo em vão o ardente fogo,

Na treva da gelada madrugada

Em meio à multidão, sozinho eu vago

Com apenas uma idéia ainda velada:

Que brilhe agora a lua – a noite é escura.

Que a vida dê a todos a alegria –

O amor da primavera não é cura

Para alma em tormentosa ventania.

Janeiro, 1898. S. Petersburgo.

K.M.S.

A lua deixa o leito. Trovejando

A cidade derrama fogos vários.

Aqui tudo é tão calmo, lá insano;

Lá tudo é brilho – e nós, tão solitários.

Mas se a chama do encontro que se cala

Fosse uma chama eterna para nós,

Não correria assim a tua fala,

Não soaria assim a nossa voz.

Acaso uma paixão ainda nos prende,

E há ainda alegria a se sentir?

Na hora do encontro indiferente

Lembramos a tristeza do partir.

14 de dezembro de 1898



Eu pressinto a tua presença. O tempo passa implacável –

Tudo apenas numa imagem, eu pressinto tua presença.

O horizonte todo em chamas – e a luz é insuportável,

E calado aguardo agora, na dor de amar tão intensa.

O horizonte todo em chamas e é tão breve a aparição,

Mas sou servo do receio: mudarás a tua imagem,

E uma idéia insolente incitas em meu coração

Trocando afinal seus caros traços por outra miragem.

Eis a minha perdição – tão triste tão rebaixado,

Sem poder vencer o anseio pela última paragem.

Como é claro o horizonte! E o brilho está a meu lado,

Mas sou servo do receio: mudarás a tua imagem.

4 de junho de 1901. Chakhmátovo.

***

Agora, pleno de beatitude,

Diante da morada abençoada

Aguardo o anjo belo em plenitude;

Portando a espada bem-anunciada.

Agora piedade, ó meu Deus,

Piedade desse seu bendito escravo

Traz-me de volta o anjo, Santo Deus,

Com as asas imponentes e tão alvo!

Meu Deus! Meu Deus!

Ah, creia nessa minha oração,

Minha alma se consome dentro dela!

E tire desta horrível condição

Esse escravo extenuado!

15 de fevereiro de 1901



—

Ruas e ruas.

Sombras silentes se apressam

Ao corpo vender

E comprar o esquecer

E mais uma vez submergir

Nas águas modorrentas da metrópole – gelado invernal…

Dorme, esquece as palavras radiantes.

Ah, se não fossem essas pequenas

Flores cintilando nas janelas!

Cortinas e florezinhas escarlates!

Faces inclinando-se a um paupérrimo trabalho!

Silêncio.

A lua apareceu,

E as fileiras de plumas nubladas

Dispersam-se distantes.

Janeiro de 1905



Eco

Ao vale verdejante, a clamar, a louvar,

sigo pela folhagem farfalhante,

e a lua fria aguarda alta sem queimar,

tal foice verde no azul que a abrange.

Rendado de folhas

Dourado outonal

Eu chamo e três vezes

De longe, bem alto

Responde-me a ninfa, responde-me Eco

Como se fora no campo do ocaso dourado,

Sempre fugindo do deus que é criança,

Tão cheia de riso…

Lá, o deus a pegou, entrega-se Eco

E em cálidos giros é doce sua queda,

E o riso ao longe

Ressoa de novo

Sob o céu inocente…

E o amor e a morte,

E a morte e o amor,

São ramos casados

De adornos do outono e abraços…

Lá, na imensidão azul, minha voz prevê

Retornar, revirar todo o mundo para mim!

Mas, brilhando nas asas da noite a correr,

À lânguida flauta de um dia no fim,

Gargalha a Ninfa ao desaparecer.

—

Da neblina cristalina,

De algum sonho inesperado,

Certo rosto peregrino,

Numa sala de cantina

Pelo vinho engarrafado.

Gane a música cigana,

Vem da sala afastada

Grito cinza de violino…

Sopra o vento, sopra a dama

Na voragem espelhada.

Olho no olho, e, azul-queimante,

Destacou-se o amplo céu.

Madalena, Madalena!

Sopra o vento lá, distante

Dando vento ao fogaréu.

Copo estreito. Tempestade

Além do surdo vitral.

Foi-se meia vida apenas!

Mas, além, a claridade

Bronzeando a terra austral.

A licença dos tormentos

Do elogio e da perfídia

De cada riso silvante,

De encurvados movimentos –

Tal meu copo, estoure a vida!

Para que na noite que mente

Não reste de paixão forte

Para que, no violino uivante,

Esse par de olhos fremente

Caia com o ocaso da morte.

6 de outubro de 1909



Nas Dunas

Não gosto deste léxico vazio

De expressões de amor e lastimosos

Ditos: seu; minha; amo; sempre tua.

Não quero a escravidão. Com o olhar livre

Encaro os olhos da mulher bonita

E digo: hoje à noite. E amanhã,

Brilhando, chega um novo dia. Vem,

Toma posse de mim, paixão solene

Que amanhã vou-me embora a cantar.

A minha alma é simples: o aroma

De âmbar e a maresia a nutriram

E eles têm em si todos os traços

Que trago no meu rosto fustigado.

E eu sou lindo. Tenho a chã beleza

Das dunas e dos mares lá do norte.

Assim pensava eu pela fronteira

Da Finlândia, escutando os murmúrios

Dos finos não rapados de olhos verdes.

Caiu o silêncio. E na plataforma

O trem já dispersava sua fumaça

E a preguiçosa guarda alfandegária

Da Rússia descasava no declive

Arenoso que era o fim dos trilhos.

Ali um país novo começava

E algum desabrigado templo russo

Olhava o outro país desconhecido.

Assim pensava eu, e eis que ela chega

E me espera na encosta. Eram ruivos

Seus olhos pelo sol e pela areia.

E os cabelos de tronco de pinheiro

Caíam azulados por seus ombros.

Chegou. Cruzou o seu olhar de fera

Com meu olhar feral. Soltou sonora

Gargalhada. Depois jogou em mim

Torrões, tufos de grama e um punhado

De areia cor de ouro. De repente,

Saltou, desembestando morro abaixo.

Por um bom tempo a segui. Rasguei

O rosto nas agulhas dos pinheiros,

Tingi de sangue as roupas. Como fera

A persegui urrando sem parar,

E a louca voz lembrava a de um berrante.

Ela deixava as marcas passageiras

Nas dunas e acabou no pinheiral

Quando o azul da noite a entrelaçou.

E agora deito só e me recobro

No areal. Os olhos fulgurantes

Ainda a veem correr e gargalhar:

Gargalham os cabelos, suas pernas,

Gargalha a roupa, inflada na corrida…

E eu deito e penso: “sim, é hoje à noite,

E amanhã também. Daqui não saio

Enquanto não a acosso como fera

E com a voz sonora de berrante

Não barro seu caminho e não digo:

Minha, só minha. – e deixe que ela grite:

Tua, apenas tua.

Rafael Frate é Mestre em Língua e Literatura Russa e Doutorando em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo (USP).