Zélia Duncan, Lulu Santos e Monobloco fazem shows em São Paulo durante a semana

6ª (5)

Aíla

Flertando com o rock e a música eletrônica, ela faz show do disco ‘Em Cada Verso um Contra-ataque’ (2016), no qual assume posições políticas e relativas à igualdade entre os sexos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (5), 21h30, sáb. (6), 19h30; dom. (7), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Almir Sater

Com sua viola de dez cordas, o artista faz show em que repassa clássicos marcantes de sua carreira. ‘Tocando em Frente’ é um deles. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz show com músicas do álbum ‘Quebra Cabeça’ (2018), que agora sai em formato de vinil. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cida Moreira

A cantora e pianista apresenta o show ‘Canções para Tempos Incertos’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (5), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Halsey

Passando por pop e R&B, a cantora americana faz show dos dois álbuns da carreira. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (5), 21h. R$ 117 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato

Prestes a comemorar 85 anos, o músico autor de clássicos como ‘A Paz’ e ‘Bananeira’ (ambas feitas com Gilberto Gil) recebe as cantoras Joyce Moreno, Paula Morelembaum e Wanda Sá no show ‘Nasci para Bailar com Elas’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (5), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

KL Jay

DJ do grupo Racionais MC’s, ele lança o álbum ‘KL Jay na Batida – Volume II – No Quarto Sozinho’. Nomes como Edi Rock, Rael e Rincon Sapiência participam da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (5), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

A cantora Letícia Novaes apresenta músicas do primeiro disco solo, ‘Letrux em Noite de Climão’. Entre as canções, letras que exploram um universo de amor e delírio, como ‘Ninguém Perguntou por Você’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (5) e sáb. (6), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lia Paris

Ela faz o show de lançamento de ‘MultiVerso’. Luccas Carlos, John Evans e o produtor Daniel Hunt participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (5), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mark Lambert & Orquestra Rádio Swing

Ao lado da banda de instrumentistas brasileiros, o cantor e guitarrista apresenta sucessos de Ray Charles, Louis Jordan, entre outros nomes. Amanda Maria (voz) participa da apresentação. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (5), 22h30. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paralamas do Sucesso

Lançado em 2017, ‘Sinais do Sim’ é o 21º álbum do trio. Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentam músicas do disco, o primeiro com inéditas em oito anos, e sucessos marcantes, como ‘Alagados’ e ‘O Amor Não Sabe Esperar’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (5), 23h. R$ 15/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Tusq

Com dez anos de carreira, a banda alemã de indie rock faz o show do álbum ‘The Great Acceleration’. O grupo Chuck & Os Crush abre a noite às 23h. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (5), 21h (show principal, 0h30). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanguart

No show de lançamento do álbum ‘Vanguart Sings Bob Dylan’, a banda apresenta releituras de Bob Dylan. ‘Like a Rolling Stone’ e ‘Blowin’ in The Wind’ estão entre elas. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan

‘Tudo É Um’ é o álbum mais recente da artista. Há parcerias dela com Zeca Baleiro e Paulinho Moska. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (6)

Aíla

Almir Sater

Bixiga 70

Cachorro Grande

Em novembro do ano passado, a banda anunciou que encerraria as atividades no meio de 2019. Nesta apresentação, o quinteto relembra ‘Sinceramente’ outras músicas marcantes da carreira. O grupo Daparte faz a abertura da noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (6), 22h. R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isabella Taviani

A cantora faz o show ‘IT – 15 Anos, Eu e Você’, que celebra seus 15 anos de carreira. Ela interpreta músicas como ‘Diga Sim’ e também apresenta ‘A Vida Vive Sem Você’, single lançado no ano passado. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (6), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Letrux

Lô Borges

Um dos principais nomes do Clube da Esquina, o cantor e compositor lança o álbum ‘Rio de Lua’, trabalho que tem parcerias com Nelson Angelo. Além das novas canções, ele relembra ‘O Trem Azul’ e ‘Paisagem da Janela’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lulu Santos

Ele lança o álbum ‘Pra Sempre’. Além de novidades como ‘Radar’, ele interpreta sucessos como ‘Aviso aos Navegantes’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (6), 22h. R$ 90/R$300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Neste show, a cantora se aproxima do forró e de ritmos da Bahia. Composições de Dominguinhos e Moraes Moreira estão no repertório. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (6), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Monobloco

No Arraiá do Monobloco, o bloco carnavalesco celebra o período junino com repertório especial. Janaína Pereira, ex-vocalista do grupo Bicho de Pé, participa. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (6), 22h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paralamas do Sucesso

Vanguart

Zé Geraldo

Influenciado por Bob Dylan e Raul Seixas, ele conquistou um público fiel em mais de 40 anos de carreira. No show ‘Hey, Zé!’, o artista relembra sucessos como ‘Cidadão’ e ‘Milho aos Pombos’. Francis Rosa participa da apresentação. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (6), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Domingo (7)

Aíla

Almir Sater

Ceumar e Lívia Mattos

Paulim Sartori (baixo, piano e violões), Johanna Amaya (percussão) e Joana Queiroz (clarinete, clarone e sax tenor) acompanham as artistas, que apresentam músicas gravadas em seus álbuns e também composições inéditas. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (7), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Ela faz de ‘Tem Conserto’, o terceiro álbum de sua carreira, um trabalho confessional – a artista revela suas angústias em letras sobre ansiedade e depressão. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (7), 16h. Grátis.

Lô Borges

Paralamas do Sucesso

Vanguart

Zélia Duncan

3ª (9)

Francisco, el Hombre

No segundo álbum, ‘RASGACABEZA’, a banda mostra influências do punk e da música latina em um disco com letras contundentes. ‘Encaldeirando :: Aqui Dentro Tá Quente’ e ‘Parafuso Solto :: Ponto Morto’ estão entre elas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (9), 18h30; 4ª (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sá & Guarabyra

Com mais de 45 anos de carreira, os artistas interpretam músicas do álbum ‘Cinamomo’ (2018), com novas versões para ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone

Feita por Ivan Lins, ‘Começar de Novo’ é um dos grandes sucessos da cantora, que faz show com músicas do compositor. ‘Atrevida’ e ‘Bilhete’ estão entre elas. A direção é de Zélia Duncan. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (9), 21h. R$ 200/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (10)

Francisco, el Hombre

5ª (11)

Angela Ro Ro

Abrindo a 6ª edição do evento Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade, a cantora e compositora apresenta o show ‘Pilotando o Piano – 40 Anos de Música’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (11) e 12/7, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Bernardo Lobo

Filho de Edu Lobo, o cantor e compositor lança o álbum ‘Uma Viola Mais que Enluarada’, o sexto da carreira, dedicado a canções de Marcos Valle. Wanda Sá participa da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (11), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivo Perelman e Matthew Shipp

O saxofonista brasileiro e o pianista americano apresentam temas do jazz contemporâneo, em show que celebra os 30 anos de carreira de Ivo. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (11) e 12/7, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joyce Cândido

No show ‘Opereta Mística’, a cantora interpreta músicas que Chico Buarque escreveu para peças. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (11), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

O trio formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile apresenta o quarto disco, ‘atrás/além’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (11), 12 e 13/7, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Alzira E – Aquilo que Eu Nunca Perdi

A artista grava, para documentário sobre sua vida, quatro músicas inéditas, em apresentação que tem Arrigo Barnabé, Benjamim Taubkin e integrantes da família Espíndola como convidados. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 2ª (8), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Centro do Rock

O evento, que chega à terceira edição, comemora o Dia do Rock, celebrado em 13/7. No primeiro dia de festival, 5ª (11), as bandas Glue Trip e Ema Stoned se apresentam. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (11), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Cripta da Catedral da Sé

A Cripta da Catedral da Sé completa cem anos com uma série de concertos gratuitos, até o final de agosto. O violonista Alessandro Penezzi (foto) apresenta obras de nomes como Garoto e João Pernambuco, além de temas próprios. Catedral da Sé (120 lug.). Pça. da Sé, s/nº, metrô Sé, 3107-6832. Sáb. (6), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Festival Dogma

O evento aposta na diversidade musical. Hoje (5), no Teatro, as atrações são a brasileira Mariá Portugal e o americano Ben LaMar Gay. Sábado (6), na Comedoria, há shows do trio de música eletrônica Tantão e os Fita e a banda vanguardista suíça Zeal & Ardor. Trabalhando com música e poesia, o mineiro Vitor Brauer se apresenta sábado, no Deck Solarium.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Teatro (746 lug.). Hoje (5), 21h. R$ 15/R$ 50. Comedoria (800 lug.). Sáb. (6), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Deck Solarium. Sáb. (6), 16h. Grátis.

Palco do Samba

Diogo Nogueira, Fundo de Quintal, Xande de Pilares, Reinaldo e Vou Pro Sereno participam do evento que celebra o samba. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 2ª (8), 22h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Osesp: Alsop rege a 8ª de Mahler

Marin Alsop rege a ‘Sinfonia nº 8 em Mi Bemol Maior – Sinfonia dos Mil’, em concerto com participação de intérpretes como Paulo Szot (barítono) e Ludmilla Bauerfeldt (soprano). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (5), 20h30; sáb. (6), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Campos do Jordão

Nelson Freire

O pianista interpreta obras de Schumann e Chopin na cidade serrana. Ele também passa pela capital, em concerto que integra a programação dos 20 anos da Sala São Paulo. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 5ª (11), 20h30. R$ 100.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (8), 20h30. R$ 75/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra do Festival

O maestro alemão Alexander Liebreich rege a orquestra, que interpreta obras de Claudio Santoro e Brahms. A apresentação de domingo (7) integra a programação dos 20 anos da Sala São Paulo. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Sáb. (6), 20h30. R$ 50.



Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367- 9500. Dom. (7), 18h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.