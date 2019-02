Z Deli dos Jardins reabre com novidades no cardápio

+ O Z Deli dos Jardins reabre com novo mobiliário, mais luminosidade e cardápio renovado a quatro mãos pela proprietária Rosa Raw e seu neto (foto), o chef Julio Raw (Z Deli Sandwich). Além dos clássicos judaicos exibidos no bufê (R$ 42/R$ 44, com frios, saladas e tortas; R$ 55/R$ 62, completo), como gefilte fish e varenikes, Julio inclui pratos como o rosbife de entrecôte, grelhado na brasa com molho gravy e batatas gratinadas, e o ‘Esek Fleisch’, carne de panela cozida lentamente. Não dispense a sobremesa, como o ótimo ‘Bolo Alpino’ (R$ 14, a fatia). Al. Lorena, 1.689, Jd. Paulista, 3088-5644. 12h/16h (fecha dom.).

+ O risoto de couve e pesto de amêndoas (foto) integra o menu de verão que a Vinheria Percussi serve, no jantar de 3ª a sábado e no almoço de fim de semana, até 24/2. Entre as sugestões da chef Silvia Percussi estão também o tartar de salmão e abacate, como entrada, e as peras assadas e acompanhadas de creme de mascarpone e caramelo salgado, para a sobremesa. O menu em três etapas sai por R$ 143. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920, 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).