Vista Café e Kez Bagel apostam em novas receitas para o brunch

+ Localizado no mezanino do MAC USP, o Vista Café tem o cenário ideal para o brunch servido aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Elaborado pela chef Angela Pereira, há duas opções de menu. O vegetariano inclui tostada de mix de cogumelos com espinafre e ricota (foto), panquecas com doce de leite e ameixa, creme de manga com granola caseira e mel, duas torradas de fubá com mel e fruta do dia (R$ 40). Com área externa, o lugar permite a entrada de pets. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. 9h30/18h (dom., 9h30/21h; fecha 2ª).

+ Além de ampliar sua linha de pães e doces, a Kez Bagel & Café incrementou as sugestões do brunch servido à la carte nos fins de semana. A tábua individual (R$ 56; foto), por exemplo, vem com mix de pães (bagel, pita e de fermentação natural), pastrami, salmão defumado, picles, tomate, cebola roxa, sour cream, mostarda de Dijon, ovo mole e salada de frutas. Tostadas (R$ 17/R$ 19) e drinques (R$ 19/R$ 23) também figuram entre as opções. R. dos Pinheiros, 725, Pinheiros, 2589-3198. 9h/20h (5ª e 6ª, 9h/ 22h30; sáb. e dom., 10h/17h).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 5,50) ou com o ótimo café coado da casa (R$ 12, para dois), como croissant (R$ 8,50), bolo de castanhas (R$ 15, com sorvete) e ‘combos’, como o que combina uma cesta de pães e o café da casa, por R$ 15. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de ‘bolos caseiros’ aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 40), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 3031-9632. 9h/19h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas congelados e para viagem, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão (R$ 14), cocada de forno (R$ 12) e bolo gelado de coco (R$ 12). Outras pedidas para acompanhar os cafés são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 14) e a tortinha de chocolate com caramelo salgado (R$ 14). As tortas inteiras custam, em média, R$ 150 (1,2 Kg). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Fabrique

A casa assa clássicos da panificação francesa e italiana, além de criações próprias e hits da confeitaria americana, como cookies (R$ 8) e muffins (R$ 7,80). Nas prateleiras, destacam-se pães feitos com farinha francesa e levain da casa, como a baguete (R$ 9, a multigrãos), o croissant (R$ 7,80), a focaccia (R$ 24), o pão de cacau (R$ 12), com chocolate e raspas de laranja, e o campagne de frutas e castanhas (R$ 14), com damasco, passas, figo, cranberry, castanha-do-pará e nozes. Também serve sanduíches, omeletes, pratos e o creme do dia. R. Itacolomi, 612, Higienópolis, 4801-4318. 7h/21h (dom. e fer., 7h30/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata e de feijão (R$ 7,90, cada) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses de fermentação natural. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 19), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 16,59), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 12,59), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

All In Burger

Inaugurada em Santo André, a casa também serve seus sanduíches na capital paulista. Da churrasqueira a carvão saem hambúrgueres de 180 gramas, altos e rosados no centro, que entram na composição do ‘Good Stuff’ (R$ 30), com cheddar, cebola caramelizada e um bom bacon artesanal, no pão australiano; e do ‘Salad’ (R$ 26), com queijo prato, alface, tomate e cebola roxa, servido no pão tipo brioche. Outro destaque são as carnes defumadas na casa, que surgem em lanches e numa degustação (R$ 80) com brisket, pastrami, bacon e presunto. Já a doçura final está no sedoso (e imperdível) pudim de leite condensado (R$ 18). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878. 12h/15h e 17h30/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. O sanduíche recomendado do cardápio é o ‘16mm’ (R$ 27/R$ 30), com queijo gouda dando um toque especial à composição com queijo prato e molho especial da casa. A porção de batatas rústicas sai por R$ 18. Neste sábado (10), a casa realiza o LCB! Day – Brasa para inaugurar a parrilla. Das 12h às 18h, o evento terá música ao vivo e muito churrasco. A porção de 200 gramas de carne (como picanha, ancho e brisket) custará de R$ 30 a R$ 45, com até dois acompanhamentos, como farofa e pão de alho. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564-5410. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 18, no copinho; R$ 8/R$ 16, na casquinha). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete –, acomode-se no simpático salão no fundo. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 2ª, 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.