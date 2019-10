Visitamos o novo Cabíria Bar, recém-inaugurado em Pinheiros; confira a resenha

+ Próximo ao Boca de Ouro, movimentado boteco de Pinheiros, foi aberto, há pouco mais de um mês, o charmoso Cabíria Bar. Uma pequena placa de néon vermelho indica o nome do local. No interior, pôsteres de filmes antigos decoram as paredes – os brasileiros ‘Cada Um Dá o Que Tem’ (1975) e ‘O Grande Gozador’ (1972) são alguns dos títulos.

Além dos sofás e das poltronas de estilo retrô, próximos à janela da fachada, o espaço é ocupado por mesas, abajures e um grande balcão com parede de tijolos ao fundo.

Os drinques e petiscos bem preparados indicam que ali está uma das melhores novidades na região. Na carta, não deixe de provar o ‘Cabíria’ (R$ 35), uma combinação intrigante, com sabor ao mesmo tempo cítrico, doce, apimentado e até levemente salgado. A receita leva conhaque, licor de tangerina e ‘shrub’ de morango com pimenta.

O ‘Dona Flor’ (R$ 29) é outra ótima opção, feita com vodca, infusão de cumaru, xarope de maçã e de gengibre, redução de abacaxi com especiarias, suco de limão, suco de capim-limão e aquafaba. Além de sete autorais, a casa serve diversas receitas clássicas da coquetelaria.

Para comer, há sanduíches, bruschettas e porções – como as imperdíveis croquetas de carne-seca (R$ 27, 8 unid.) e de abóbora com gorgonzola (R$ 27, 8 unid.), ambas macias e bem saborosas.

ONDE: R. Cônego Eugênio Leite, 1.028, Pinheiros, 3819-0946.

QUANDO: 19h/1h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.instagram.com/cabiriabar/