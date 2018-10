Visita guiada à Zona Cerealista é um dos passeios para o fim de semana em São Paulo

+ Sem limite de vagas, a Visita Guiada à Zona Cerealista tem o Sesc Parque Dom Pedro II (Pça. São Vito, s/nº, Brás) como ponto de partida e apresenta o comércio de produtos da região. O passeio é conduzido pelo grupo Mato no Prato (inscrições pelo e-mail: oficinas @carmo.sescsp.org.br). 6ª (26), 10h/13h. Grátis. Inf.: bit.ly/ZoCer

Encontro de Blocos Carnavalescos do Bixiga

Como parte do Festival de Aniversário do Bixiga, bairro que completa 140 anos, o evento reúne nesta 6ª (26), às 21h, na Rua 13 de Maio (entre as ruas Conselheiro Carrão e São Vicente), blocos da região. No sábado (27), às 21h, o Clube Piratininga (Al. Barros, 376) recebe o Baile Imperial do Bixiga, com a Banda do Candinho, com ritmos como MPB e marchinhas. No domingo (28), às 18h, a Banda do Candinho se apresenta no Café Aurora (R. 13 de Maio, 112). 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. Grátis.

Fiesta Día de Muertos

Na tradicional celebração mexicana do Dia dos Mortos, o evento conta com festival gastronômico e apresentações musicais. No sábado (27), o grupo Mariachi Sol de América se apresenta às 15h, seguido pelo workshop de luta livre com Bob Júnior, às 16h. Já no domingo (28), destacam-se os concursos de fantasias, que ocorrem às 14h e às 15h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (27) e dom. (28), 11h/20h. Grátis.

