Visita aos estúdios Mauricio de Sousa é uma das dicas de passeios para crianças em São Paulo

+ Com a proposta de estimular crianças e adultos a olharem a região central da cidade de uma maneira diferente, o Museu da Energia de São Paulo promove a atividade Passarinhando no Museu.

Durante uma caminhada pelo entorno da instituição, no bairro de Campos Elísios, o público poderá observar pássaros, fotografá-los e também conversar com o biólogo e educador Fernando Maia.

Antes do passeio, ocorre um café colaborativo e uma palestra sobre a avifauna local, com dicas para a prática da observação de aves, também conhecida como ‘birdwatching’. É necessário fazer inscrição por e-mail (saopaulo@museudaenergia.org.br). Livre. Museu da Energia de São Paulo. Al. Cleveland, 601, Campos Elísios, 3224-1489. Sáb. (20), 10h30. Grátis.

+ Instalada em uma casa na Vila Olímpia, com muita área externa e diversos ambientes para as crianças explorarem, a Steps promove uma colônia de férias para os pequenos. Há dois períodos disponíveis: de quatro horas diárias, com lanche; ou integral, com almoço incluído. 1 a 4 anos. R. Prof. Vahia de Abreu, 285, V. Olímpia, 94031-1415. 2ª a 6ª, 8h/17h. R$ 120 (1 período de 4h)/ R$ 550 (5 períodos de 4h). Até 26/7.

+ No espetáculo Pop, o dia a dia de uma dona de casa se transforma em situações divertidas, em que personagens, produtos e embalagens dialogam com o mundo da publicidade e da moda. No palco, os elementos inanimados ganham vida – e o cenário reproduz ambientes de cores vibrantes, que aparecem e desaparecem, como na televisão. Com a Cia. Noz de Teatro. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (20), 17h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





+ A Visita à Mauricio de Sousa Produções é um passeio guiado pelo estúdio das HQs da Turma da Mônica. O roteiro apresenta uma linha do tempo, os setores de criação e design dos gibis e termina em uma pracinha temática. A saída ocorre em frente à recepção do Hotel Ibis, com uma van reservada aos visitantes. 120 min. 6 anos. Av. Marquês de São Vicente, 1.619, Barra Funda, 2941-1211. 2ª a 6ª, 9h30/11h30 ou 14h30/16h30. R$ 150. Vendas pelo site: www.visitamauriciodesousa.com.br

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

MÚSICA

O Show da Luna

Inspirado na animação brasileira, o espetáculo acompanha Luna, Júpiter e Cláudio, que tentam descobrir do que é feito o arco-íris e se há vida em Marte. As músicas, compostas por André Abujamra e Márcio Nigro, ganham coreografias especiais e um elenco de bailarinos e atores. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. Sáb. (20) e dom. (21), 15h. R$ 70/R$ 80.

SHOPPING

Dinos e Dragões – O Grande Combate

O show reúne mais de 20 reproduções de dinossauros gigantes e dragões em 3D. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom,. 14h, 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 4/8.

TEATRO

31º Festival de Férias Teatro Folha

Com apresentações em todos os dias da semana, espetáculos infantis compõem o festival, incluindo montagens para crianças a partir de 3 anos – entre elas, ‘A Bela e a Fera’ (toda 2ª), ‘Simplesmente Cinderella’ (toda 5ª) e ‘É Tudo Família!’ (toda 6ª). Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 17h40. R$ 50. Até 28/7.

O Camareiro do Boneco

Sem diálogos, o espetáculo da Cia. Patética retrata a relação de um boneco e seu camareiro. No cenário, surgem objetos que reavivam lembranças dos personagens, como uma gaiola, uma sanfona e um guarda-chuva. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h; 4ª, 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/7.

Creme do Céu

Do Grupo Tápias, a montagem une dança, teatro e vídeo. No enredo, uma estrela cai na Terra e busca uma maneira de retornar ao céu. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20) e dom. (21), 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).

Dorotéia, a Velhinha que Gostava de Dançar

Escrito e dirigido por Miló Martins, o espetáculo une teatro e dança para narrar a história de uma simpática velhinha e seus gatos travessos. Na trilha, músicas de Pixinguinha e Frank Sinatra. 50 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 28/7.

Isso É Coisa de Criança

Da Cia. Truks, o espetáculo é o resultado de dezenas de oficinas feitas por crianças de 6 a 11 anos. No palco, as cenas materializam criações como o bule que produz o suco que a imaginação mandar e o menino capaz de pular até as nuvens. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (278 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (21), 16h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).

Nem Sim Nem Não

Pedro Cardoso e Graziella Moretto apresentam uma nova temporada de sua primeira peça infantil. Em cena, são abordados, com muito humor, temas como educação e autoestima, a partir da história de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis). Até 10/8.

Poderes da Mente

Da Cia. Caixa Mágica, a peça acompanha um personagem que busca atrações novas para seus espetáculos e descobre um homem com poderes psíquicos, mas incapaz de se adaptar ao universo artístico. 55 min. 8 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 6ª, 21h. R$ 50. Até 26/7.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.

TV Sem Controle

Da Cia. Asfalto de Poesia, a história acompanha três crianças que visitam a casa da avó e, durante uma briga, quebram a televisão. Para resolver o acidente, eles decidem inventar programas de TV para que a avó não descubra. 60 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 28/7.

PASSEIOS

Festival Arte Serrinha

A 18ª edição reúne instalações artísticas, shows, oficinas, espetáculos e programação especial para as crianças. Um dos destaques é o Festival Infantil na Fazenda Serrinha (R$ 30, por dia), com oficinas de pintura, confecção de bonecos e jogos ao ar livre na fazenda, para crianças de até 8 anos. Entre os shows, no Galpão Busca Vida, participam nomes como Ana Cañas, no sábado (20), às 20h30 (R$ 30/R$ 80). Já no Cine Rancho, o longa-metragem ‘Cine Marrocos’, de Ricardo Calil, tem sessões nesta 6ª (19) e no sábado (20), às 21h (R$ 10). Estrada para Piracaia, km 71,5, Bragança Paulista, 97368-7997. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Até 28/7. Programação completa: www.arteserrinha.com.br

Festival de Inverno da Cantareira

Na 10ª edição, o FICA reúne shows, gastronomia, esportes e atividades ao ar livre na programação. Um dos destaques é a Feira Chefs SP, que concentra chefs de restaurantes como Rinconcito Peruano, Pita Kebab Bar e El Mariachi. No mesmo dia, o local recebe apresentações de DJs e show da banda Ultraje a Rigor. R. do Horto, 1.799, Horto Florestal. Sáb (20), 12h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/FICA19

O Museu Mais Doce do Mundo

Com decoração que remete a doces gigantes, o espaço propõe despertar memórias afetivas a partir de cores e aromas. Entre as instalações imersivas, tem piscina de marshmallow e até uma batedeira gigante. R. Colômbia, 157, Jd. Paulista. 11h/21h (fecha 2ª). R$ 60. Até 18/8. Ingressos: www.eventim.com.br

Sófálá

Apresentada pelo mestre de cerimônias Emerson Alcalde, a competição de poesia falada tem discotecagem da DJ Daisy Coelho e recebe vários artistas, que disputam quem improvisa as melhores rimas. Red Bull Station. Auditório. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (20), 16h30/19h. Grátis.