Virada Zen e feira de artes gráficas estão entre os passeios para o fim de semana

+ Mais de 700 atrações compõem a Virada Zen, como palestras, festa e práticas de meditação. Entre os destaques, o Cine Debate exibe na 3ª (6), às 19h, o filme ‘O Corpo em Terapia’, de Márcia Paveck, seguido de debate, na Matilha Cultural (R. Rêgo Freitas, 542, República), com inscrições pelo site. A Wake Festa Matinal é um evento colaborativo (com valores sugeridos de R$ 30 a R$ 70 por pessoa) que reúne aula de ioga, música e café da manhã – será na 5ª (8), das 7h45 às 10h, na Casa das Caldeiras (Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca). 3ª (6) a 11/11. Grátis. Inf.: www.viradazen.com.br

Espaço Colletivo + Casa Manual

O MorumbiShopping inaugura, nesta 2ª (5), o espaço dedicado à cultura ‘feita à mão’. A novidade terá programação com shows, oficinas e debates até o fim de novembro – para oficinas, é necessário fazer inscrição pelo site. Nesta 3ª (6), às 16h, tem oficina de geleia com Marina de La Riva; na 5ª (8), às 18h, oficina de horta urbana com Claudio Spínola e show de Anna Tréa, às 20h. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4800. Inauguração: 2ª (5). 10h/22h (dom., 12h/20h). Grátis. Inf.: www.redemanual.com.br

Feira Des.Gráfica

A feira promove a produção de publicações e quadrinhos independentes. A programação conta com bate-papos, workshops e palestras – como a ‘Quadrinhos na América Latina’, no domingo (4), das 14h às 16h, com mediação de Rafael Coutinho (retirar ingresso 1h antes). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (3), 12h/20h; dom. (4), 12h/19h. Grátis.

Feira Escandinava 2018

O evento reúne expositores de bebidas, decoração e brinquedos, além de vender várias opções de quitutes nórdicos. Esporte Clube Pinheiros. R. Tucumã, 36, Pinheiros, 3598-9700. 3ª (6), 11h/22h; 4ª (7), 10h/20h. Grátis.

Festa Latina

O evento conta com música caribenha e mariachis, que se apresentam nesta 6ª (2), das 17h30 às 19h. A banda Tríptico Caribe começa às 18h. Já entre as opções gastronômicas, especialidades latinas de países como México e Cuba. Vila Butantan. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. 6ª (2) e sáb. (3), 12h/22h. Grátis.