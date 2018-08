Virada Sustentável reúne programação de filmes, oficinas, feiras e peças infantis em São Paulo

De 5ª (23) até 26/8, a 8ª edição da Virada Sustentável reúne debates, filmes, oficinas, feiras, atrações culturais e até espetáculos infantis

+ Da companhia Pia Fraus, o espetáculo infantil Bichos Vermelhos (foto) destaca o risco de extinção de espécies da fauna brasileira, a partir do livro homônimo de Lina Rosa. A montagem, de teatro de bonecos, retrata personagens como o Tamanduá Bandeira e o Macaco Prego Galelo. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 25/8, 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ O Parque Ibirapuera recebe várias atividades. Na 5ª (23), às 10h, há performance lúdica e coletiva com bolhas gigantes (gramado do Auditório). Em 24/8, às 14h, tem histórias cantadas com a Cia. Passarinho Contou e oficina de agogô com materiais recicláveis (Auditório); e, dia 25/8, às 8h, aula de ioga (Serraria). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Grátis.

+ O Instituto Moreira Salles exibe filmes seguidos de debates. O webdocumentário ‘Carros ou Pessoas?’, que aborda o projeto da Avenida Paulista aberta aos domingos, ganha sessão no dia 24/8. Em 25/8, é a vez de ‘Detox SP’, sobre os rios da cidade. Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 24/8, 11h; 25/8, 10h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ No Believe Talks, será exibido o documentário ‘Nunca me Sonharam’, que explora temas como a desigualdade social e o poder da educação. Após a sessão, ocorre um debate sobre o longa-metragem, com convidados do grupo Believe.Earth. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 25/8, 14h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

+ Quitutes sem ingredientes de origem animal, como coxinha de jaca e até uma feijoada adaptada, serão vendidos na Feira Vegana Sustentável. Também haverá apresentações de dança circular e práticas coletivas de meditação e ioga. R. dos Pinheiros, 619, Pinheiros. 24/8, 17h/22h; 25 e 26/8, 12h/21h. Grátis.

+ A festa matinal Wake (foto) reúne prática de ioga, café da manhã saudável, pintura facial, massagens e apresentação do Samba do Bowl, coletivo cultural da Brasilândia, que anima a pista a partir das 8h15. Unibes Cultural. Pátio. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 24/8, 7h/9h30. Grátis.