Virada Sustentável reúne mais de 600 atrações gratuitas em São Paulo

+ Até domingo (25), a Virada Sustentável leva mais de 600 atrações temáticas a vários pontos da cidade. No Parque Ibirapuera, por exemplo, tem o espetáculo ‘Água Doce’ (foto), da Cia. da Tribo, sobre Iara e outros seres folclóricos da cultura ribeirinha – sábado (24), às 17h (Palco Teatro, portão 10).

Ali, domingo (25), no Palco Principal, também tem apresentação da cantora Zélia Duncan ao lado da Orquestra Jovem Tom Jobim (16h), seguida por Luedji Luna (19h).

Durante o evento, o Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500) exibe filmes em realidade virtual, como ‘Fogo na Floresta’ (2017), de Tadeu Jungle – as sessões ocorrem de hora em hora, das 11h às 19h.

Hoje (23), das 9h às 16h, há oficinas no Espaço Alana (R. Erva do Sereno, 642, Jd. Pantanal), como de aquecedor de água solar (9h/12h), construção de brinquedos com materiais recicláveis (10h/11h30), terrário (15h/16h) e grafite (16h/17h).

No sábado (24), às 14h, a Biblioteca São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630) recebe ‘Malas Portam Histórias’, que explora contos, trava-línguas e cantigas. E, no domingo (25), das 11h às 17h, tem a Feira de Troca de Brinquedos e o espaço de brincar Kombi dos Sonhos no Parque Prefeito Mário Covas (Av. Paulista, 1.853, metrô Consolação).

QUANDO: Hoje (23) a dom. (25).

QUANTO: Grátis. Inf.: www.viradasustentavel.org.br