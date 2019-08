Virada Sustentável reúne diversas atrações gratuitas para crianças em São Paulo; confira outras dicas

+ Em sua 9ª edição, a Virada Sustentável (leia mais aqui), voltada a temas ambientais, reúne opções gratuitas também para as crianças.

Nesta 6ª (23), das 9h às 16h, por exemplo, há oficinas no Espaço Alana (R. Erva do Sereno, 642, Jd. Pantanal), como de aquecedor de água solar (9h/12h), construção de brinquedos com materiais recicláveis (10h/ 11h30), terrário (15h/16h) e grafite (16h/17h).

No sábado (24), às 14h, a Biblioteca São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630) recebe ‘Malas Portam Histórias’, que explora contos, trava-línguas e cantigas. E, no domingo (25), das 11h às 17h, tem a Feira de Troca de Brinquedos e o espaço de brincar Kombi dos Sonhos no Parque Prefeito Mário Covas (Av. Paulista, 1.853, metrô Consolação). Livre. Programação completa: www.viradasustentavel.org.br

+ Em Simbad, o Navegante, dois palhaços manipulam estruturas de bambu que são montadas e desmontadas para ‘criar’ animais, barcos e até tempestades. O cenário os ajuda a contar algumas das mais famosas histórias da obra ‘As Mil e Uma Noites’, que reúne contos como ‘Ali Babá e os Quarenta Ladrões’ e ‘Aladim e a Lâmpada Maravilhosa’. Com Cia. Circo Mínimo. Livre. Pq. Ibirapuera. Palco Teatro. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Sáb. (24), 15h. Grátis.

+ O grupo Barbatuques, conhecido por seu trabalho com percussão corporal, apresenta o show Só +1 Pouquinho. O repertório traz como tema central relações e situações que passamos em diferentes fases da vida – como o medo de dormir; as inseguranças; a construção da identidade; o relacionamento com pais, avós e bichinhos; as fantasias; e as amizades. Livre. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 1º/9.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (24), será exibido ‘WiFi Ralph: Quebrando a Internet’, filme dirigido por Rich Moore e Phil Johnston. No enredo, Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e sua companheira Vanellope iniciam mais uma arriscada aventura. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (24), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Mileninha Show

A cantora e youtuber mirim Milena Stepanienco, a Mileninha, apresenta um show acompanhado por seu grupo de dança e teatro, apelidado de Milenetes, com canções como ‘Não Tá Dando Certo’. 60 min. Livre. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3253-4102. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 70.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os célebres personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, e aposta em elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 28/9.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

Em cena, a história de Nino, o menino feiticeiro com 300 anos de idade, e o mágico castelo onde vive é contada com efeitos especiais e orquestra ao vivo, sob direção de Léo Rommano. 110 min. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 36, 3448-5061. 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/9.

Elagalinha

Com direção e texto de Marcelo Romagnoli, o espetáculo com música ao vivo é encenado pelo Cia. Bendita. No enredo, animais ganham características humanas, como a galinha de 6 anos que vai à escola pela primeira vez e, no caminho, é feita prisioneira por um monstro. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Praça. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/9.

O Pequeno Príncipe

Com técnica de luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Depois de visitar diversos planetas, o Pequeno Príncipe acaba caindo no planeta Terra. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 40.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

Com direção de Cynthia Falabella, o espetáculo acompanha uma princesa que recebeu a maldição de falar sempre o que pensa. Quando criança, a menina é vista como divertida e inteligente, mas passa a incomodar o reino a partir da vida adulta. 55 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/8.

O Som das Cores

Inspirada no livro homônimo do taiwanês Jimmy Liao e também em poemas de ‘O Livro das Imagens’, do checo Rainer Maria Rilke, a peça conta a história de Lúcia, jovem aventureira de 15 anos que passeia pelo mundo do impossível. 50 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, 3170-0800. Sáb. (24) e dom. (25), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

A Verdadeira História do Barão

Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, o espetáculo da Cia. Cênica Nau de Ícaros é livremente inspirado no clássico do alemão Rudolf Erich Raspe, ‘As Aventuras do Barão de Munchausen’. No enredo, um grupo de teatro viajante, perdido pelo interior do Brasil, tenta sobreviver encenando histórias fantásticas do Barão de Munchausen. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 24/11.