Virada Esportiva 2019 está entre as opções de passeios para o fim de semana em São Paulo

+ A 13ª edição da Virada Esportiva reúne mais de duas mil atrações gratuitas em vários pontos da cidade. Um dos destaques é a 5ª edição da Skate Run, maior corrida de skate do mundo, no domingo (24), às 8h. Com participação do skatista Sandro Dias (foto), o trajeto começa no Viaduto do Chá e os competidores passarão por locais como o Teatro Municipal, a Avenida Ipiranga e a Praça da Sé. Para participar, é necessário fazer inscrição gratuita no site (www.skaterun.com.br).

No Estádio do Pacaembu (Pça. Charles Miller, s/nº), sábado (23), às 20h30, atletas de wingsuit – tipo de paraquedismo praticado com um macacão com ‘asas’ – farão um pouso noturno dentro do estádio.

Na Praça Roosevelt (R. da Consolação, alt. nº 587), pista de patinação retrô e pista de ‘hoverboard’ (skate eletrônico) compõem o espaço da Balada Esportiva, que ocorre nos dois dias do evento, das 10h às 18h30. Com mais de 120 m² cada pista, os espaços têm capacidade para receber até 20 pessoas na área para patins e 10 no ‘hoverboard’. O evento conta com uma equipe de monitores à disposição do público.

O Parque do Carmo (Av. Afonso de Sampaio e Sousa, s/nº) também recebe atrações com a Arena Radical, como parede de escalada, tirolesa, arvorismo, rapel, parkour, slackline e brinquedos infláveis – nos dois dias, das 5h30 às 20h.

Uma área com esportes de praia e skate será montada no Largo da Batata (Av. Brigadeiro Faria Lima, 860), incluindo atividades como ‘futevôlei’, peteca e frescobol.

Apresentações musicais também fazem parte da programação: no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portão 1), o DJ Omulu se apresenta no sábado (23), das 19h30 às 21h, e Duda Beat no domingo (24), das 20h às 21h30. Sáb. (23), 8h/0h; dom. (24), 8h/22h. Inf.: bit.ly/VirEsp19

Confira outras dicas de passeios:

III Festival das Comunidades Estrangeiras

No estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, a 3ª edição do evento reúne espaço gastronômico com pratos de países como Japão, Espanha e Portugal. Danças típicas e apresentações musicais ocorrem durante todo o dia, incluindo coral hebraico, dança medieval russa e shows de flamenco. Av. Sargento Mario Kozel Filho, 253, metrô Paraíso. Dom. (24), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestCom

21ª Festa do Livro da USP

Mais de 200 editoras participam do evento, realizado pela primeira vez em 1999. A feira reúne títulos com, no mínimo, 50% de desconto, entre exemplares de ficção, não ficção e publicações acadêmicas. Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária. 4ª (27) a 29/11, 9h/21h; 30/11, 9h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/LivroUSP

Bazar da Praça

A edição de Natal reúne expositores com trabalhos autorais nas áreas de moda, gastronomia, cosméticos e design. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros, 3021-6221. 5ª (28) a 1º/12, 10h/20h. Grátis.

Ciclovia Musical

Na 7ª edição, o evento organiza quatro roteiros para ciclistas, distribuídos em 12 pontos do Itaim Bibi e de Pinheiros. Cada trajeto tem 80 vagas, dura cerca de 2h30 e passa por cinco apresentações musicais diferentes na região. Um monitor acompanha cada grupo, que faz paradas em locais como Instituto Tomie Ohtake, Museu da Casa Brasileira e Fundação Ema Klabin. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site. Dom. (24), 9h/12h. Grátis. Inf.: www.cicloviamusical.com.br

Mercado das Madalenas

A feira reúne expositores de segmentos como moda e arte e inclui atividades gratuitas, como aulas de ioga para crianças – no sábado (23), às 13h30 e às 16h30 (inscrições 1h30 antes, no local). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/20h. Grátis.

Mercado Místico

A feira reúne expositores de produtos esotéricos, como cristais, baralhos e velas, além de roupas, artesanato e acessórios. A programação também conta com apresentações artísticas, com dança cigana, indiana e tribal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/20h. Grátis.

Virada da Virada

Atrações inspiradas em nove países compõem a programação, com pratos típicos e apresentações musicais. Ao todo, participam 14 chefs, que servem receitas como o ‘Hara Bhara Kebab’, bolinho com folhas frescas de espinafre, ervilhas e temperos, feito pela indiana Chaitali Roychowdhury, e o arroz colorido com cubos de carne e legumes, preparado pela chef ugandense Jessica Ruth Ebaku. Durante todo o evento ocorrem shows, como do músico sírio Rajana Oulby, que toca alaúde, e Charles Obas, instrumentista haitiano. E uma mostra de cinema gratuita exibe filmes como ‘Slam Voz de Levante’, de Tatiana Lohmann (23/11, 17h30), e ‘Selvagem’, de Diego da Costa (24/11, 18h30). Bienal de São Paulo. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Sáb. (23) e dom. (24), 9h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ViraVir