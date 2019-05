Virada Cultural 2019: atrações para as crianças

+ No Sesc Vila Mariana, sábado (18), às 18h, e domingo (19), às 11h e às 15h, tem show do músico e compositor Hélio Ziskind com o boneco Júlio (foto), do programa ‘Cocoricó’ (retirar ingresso a partir das 17h de sábado). No domingo (19), o local tem ainda ioga para pais e filhos (10h); criação de brinquedos com objetos descartados, para pequenos de até 7 anos (11h/17h); e as oficinas ‘Sapos de Origami’ (13h) e ‘Bicho Rabisco, Desenhando Animais’, com o biólogo Luccas Longo (14h). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

+ A dupla Palavra Cantada, formada por Sandra Peres e Paulo Tatit (foto), faz show no palco Anhangabaú – Plural, durante a programação infantil da Virada Cultural. A apresentação, marcada para sábado (18), às 18h, vai mostrar diferentes fases da banda, com um repertório que intercala novidades com antigos sucessos que costumam animar a plateia mirim. Entre as mais recentes, estão ‘Cuida com Cuidado’ e ‘Passeio do Bebê’. E, para contentar todos os fãs, eles ainda preparam dois pot-pourris. Vale do Anhangabaú, abaixo do nº 40 do Viaduto do Chá.

+ O Sesc 24 de Maio participa do evento com uma programação bastante variada. No sábado (18), às 19h30, tem projeção do filme Uma Cilada para Roger Rabitt (1955), no CinePiscina, numa sessão de cinema ao livre, em meio a vários pufes. A partir das 20h30 de sábado (18) e das 13h30 de domingo (19), Eduardo Braz faz demonstrações de mágica. E, no domingo (19), tem narração de história com a escritora e ilustradora Eva Furnari (14h) e a intervenção ‘O Que Ali Se Viu’, com o Coletivo Teatro Dodecafônico (12h30). R. 24 de Maio, 109, 3350-6256.

+ As atrações do Sesc Avenida Paulista terão até um tema – TV de Tubo, inspirado em programas de sucesso de 1960 a 1990. Tem oficina ‘Culinária X-Tudo’ (sáb., 18/5, 18h30); experiências óticas no ‘Mundo de Beakman’ (dom., 19/5, 11h e 14h30); contação de ‘Histórias da Sherazade’ (dom., 19/5, 14h); ‘Show de Aplauso’, com a Palhaça Rubra e o Palhaço Adão (sáb., 18/5, 18h30; dom., 19/5, 17h30); ‘Passarinho Quer Dançar’, um cortejo com a OrKestra Meraki (sáb., 18/5, 18h); e ‘Banda Estralo nos Programas Infantis’ (dom., 19/5, 12h). Av. Paulista, 119, 3170-0800.

+ No Sesc Santo Amaro, os pequenos poderão ver a apresentação de ‘Zoró Zureta’, com repertório dos discos infantis do maranhense Zeca Baleiro, no sábado (18), às 18h; e ainda o projeto musical Rauzitos – Raul Seixas para Crianças (foto), domingo (19), às 14h. Também no domingo (19), às 11h, 12h30 e 14h, tem o espetáculo ‘Pé de Vento’, com a Cia. da Tribo. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

O Itaú Cultural participa da Virada com programação de temática circense. Às 11h de domingo (19), por exemplo, tem vivência de acrobacias e malabares para crianças (inscrições 30 min. antes). No sábado (18), às 18h, a Cia. Vagalum Tum Tum apresenta montagem infantil de O Príncipe da Dinamarca, de Shakespeare. E, domingo (19), às 10h30, o espetáculo ‘Mira’, inspirado no artista Joan Miró, leva bonecos gigantes à calçada do local. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1700.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.