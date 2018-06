Vinte festas juninas para aproveitar em São Paulo, de quermesses a grandes shows

Tem quermesse em igreja; baladas e shows temáticos; e até festa junina vegana. Confira 20 dicas bem variadas para aproveitar a época

+ Organizada por 150 voluntários, a Festa Junina da Igreja da Consolação estima receber 2 mil pessoas por noite. Lá, o público poderá ver shows de forró e de sertanejo e degustar doces e salgados tradicionais, como canjica, pamonha e carne louca. Os preços dos quitutes variam de R$ 5 a R$ 15. R. da Consolação, 585, Consolação, 3256-5356. Hoje (1º) e sáb. (2), 17h/0h. 9/6 a 1º/7: sáb., 17h/0h; dom., 17h/23h. Grátis.

+ Neste sábado (2), a Festa Junina do Rio Verde tem shows do Trio Sinhá Flor e do Trio Concreto com o melhor da música nordestina. Vinho quente, quentão e pipoca são alguns dos quitutes da festa.

No dia 9/6, às 23h, o local ainda recebe a Festa Junina do Coreto. Estrella Galicia Estação Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (2), 20h; 9/6, 23h. R$ 15/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ O Centro de Tradições Nordestinas (foto acima) promove mais uma edição do São João de Nóis Tudim. Durante quatro fins de semana, o espaço terá grupos de forró, comidas típicas e quadrilhas. No dia 9/6, às 21h, o grupo Xaxado Novo se apresenta. Em 23/6, uma das atrações é o Bicho de Pé. Um parque de diversões com jogos e brincadeiras é opção para as crianças. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 9/6 a 1º/7. Sáb. e dom., 13h/22h. Grátis.

+ Em ambiente coberto, a festa da Paróquia San Gennaro reúne diversas comidinhas típicas, como pipoca e quentão, e também promove brincadeiras para adultos e crianças – como pescaria, correio elegante e sorteio de prêmios. Neste sábado (2), haverá a apresentação da quadrilha Asa Branca, com mais de 30 integrantes. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb. (2) a 30/6. Sáb., 18h/0h. Grátis.

+ Comemorando, em 2018, os 100 anos da construção de sua igreja, a Paróquia São João Batista do Brás inicia os festejos juninos com comida variada: de pratos nordestinos, como sarapatel e tapioca, a macarronada italiana. Todos os produtos são preparados na própria paróquia. Av. Celso Garcia, alt. nº 600, Brás, 2693-2645. Sáb. (2) a 1º/7. Sáb., 17h/ 23h; dom., 17h/ 22h (22, 23 e 24/6, 8h/22h). Grátis.

+ No arraial do restaurante Chácara Turma da Mônica, a garotada poderá se divertir na companhia dos caipiras Chico Bento e Rosinha (foto), que vão comandar, à tarde, a quadrilha da festa. Vai ter brincadeiras com direito a prendas, como jogo de argolas e boca de palhaço; aula de culinária; e até oficina para confeccionar espantalho. A festa, claro, estará repleta de quitutes típicos – como pamonha, pipoca, pinhão, maçã do amor e vinho quente –, além dos pratos que integram o variado bufê, como cuscuz paulista e frango caipira com quiabo (R$ 99, por pessoa; crianças, idosos e babás têm desconto). R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. 30/6, 12h/16h30 e 18h/0h.

+ Há oito anos, os integrantes da Igreja São Francisco de Assis decidiram transferir as comemorações da rua para o salão interno da paróquia. Além da trilha sonora, que anima o público com clássicos juninos, a festa terá apresentações de quadrilha – formada por crianças, jovens e também idosos – nos dois fins de semana. Cerca de oito barracas de comida servirão churrasquinho, pipoca, tapioca, pão de queijo, crepe, cachorro-quente, além de doces e os tradicionais vinho quente e quentão. Uma barraca de pescaria, outra de ‘tomba lata’ e serviço de correio elegante completam a diversão. R. Miguel Rachid, 997, V. Jacuí, 2943-2351. Sáb. (2) a 10/6. Sáb. e dom., 18h/23h. Grátis.

+ A disputada quermesse da Igreja do Calvário reúne, além de pratos típicos, receitas da gastronomia internacional. Tem até barraca nipo-brasileira, com yakissoba, tempurá e caipirinha de saquê. A trilha sonora também é eclética – bandas tocam forró, MPB, rock e pop. Bingo e sorteio de prêmios completam a programação. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb. (2) a 8/7. Sáb., 17h30/23h; dom., 17h30/22h30. R$ 15 (até 11 anos, grátis).

+ Em sua 5ª edição, a Festa Junina Vegana (foto) mostra que dá para manter as tradições da data dispensando produtos de origem animal. Canjica e arroz-doce feitos com leite de amêndoas; sanduíche de ‘jaca louca’; e bolinho caipira com linguiça vegetal são algumas das opções. Além disso, haverá estandes de artesanato e espaço para adoção de pets. Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 186, V. Mariana, 3451-6000. Sáb. (2) a 1º/7. Sáb., 12h/21h; dom., 12h/20h. Grátis.

+ Voltada a crianças de 6 meses a 6 anos, a festa junina do espaço Cadê Bebê contará com diferentes brincadeiras durante todo o período – como alvo na lata, correio elegante, pintura facial, prisão e a sempre disputada pescaria. A programação também inclui vivências psicomotoras e, para embalar o arrasta-pé dos pequenos e de seus familiares, tem apresentação do trio de forró Beija Fulô, das 11h às 12h. Comidinhas típicas estarão à venda no restaurante que funciona no espaço. R. Emanuel Kant, 175 A, Itaim Bibi, 2361-5633. 9/6, 9h/13h. R$ 30.

+ Pratos árabes típicos, como falafel, chawarma, esfiha e quibe, compõem a principal oferta gastronômica do arraial da Catedral Ortodoxa, organizado desde 1994. A festa vai contar com apresentações musicais de artistas internacionais e também com DJS. Para as crianças, brinquedos infláveis e jogos. Além disso, uma grande queima de fogos está prevista para o dia 10/6. R. Vergueiro, 1.515, Paraíso, 5907-8610. 9/6, 14h/22h; 10/6, 12h/20h. R$ 10.

+ Feira gastronômica itinerante, a Saboreando São Paulo reúne diferentes expositores na Festa Junina do Parque da Água Branca. Além de comidinhas típicas, como maçã do amor, e outras nem tanto, como acarajé, o evento terá apresentações de forró, um espaço destinado às crianças e também venda de artesanato regional paulista. Av. Francisco Matarazzo, 455, metrô Barra Funda. 9 e 10/6, 12h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/pqaguab

+ A Pilantragi Junina reúne música, quitutes e correio elegante na Casa das Caldeiras. A programação inclui show das bandas Mbeji, tocando ritmos afro-brasileiros, e Trio Beijo de Moça, de forró; apresentação de DJs; e performance do grupo de pole dance Maravilhosas Corpo de Baile. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. 10/6, 15h/ 23h. R$ 20 (ou 1 kg de alimento não perecível + um agasalho em bom estado). Inf.: bit.ly/PilantraJun

+ Com expectativa de atrair 35 mil pessoas, o Farraial Sertanejo (foto) chega à sua 3ª edição. Grandes

nomes da música sertaneja atual se apresentam, como a cantora Marília Mendonça e as duplas Zé Neto e

Cristiano, Henrique & Juliano e Maiara & Maraisa. Quem também tem presença garantida é a banda Aviões. O público pode ainda aproveitar as barracas de comidas juninas e várias opções de jogos. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 16/6, 17h/5h. R$ 80/R$ 600. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ Barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilha e música brasileira animam o Arraial Nos Trilhos, com DJs de festas como Pilantragi (16/6), Samba do Sol (23/6) e Primavera, Te Amo (30/6), e shows de grupos como Trio Sinhá Flor (16/6), Peixe Elétrico (23/6) e Xaxado Novo (30/6). Para aproveitar com as crianças, uma boa opção é o passeio numa maria-fumaça de 1922, que ocorre até as 17h e tem ingressos a R$ 10 – o trem percorre um pequeno trajeto, que permite relembrar a malha ferroviária da cidade. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. 16, 23 e 30/6, 12h/22h. R$ 25/R$ 50. Inf.: bit.ly/TrilhosJun

+ Depois de uma apresentação no Maracanã, o Arraiá do Monobloco (foto) chega a São Paulo, com mais de cem batuqueiros. Em meio a decoração temática, quadrilha, brincadeiras e barracas típicas, o grupo incorpora várias sonoridades à sua festa junina. Composições como o forró ‘Esperando na Janela’ estarão ao lado de clássicos que animam o público dos shows da trupe, caso de ‘Vou Deixar’. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 23/6, 22h. R$ 60/R$ 100 (1º lote). Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ A Portugal Fest de São João vai reunir, no Modelódromo do Ibirapuera, tanto atrações da cultura lusitana quanto dos festejos populares desta época. Em sua 7ª edição, o evento contará com apresentações de dança folclórica, oficinas, artesanato, forró e quadrilha. Também não vão faltar os esperados quitutes juninos à base de milho e diferentes pratos portugueses, como bolinho de bacalhau, sardinha na brasa, bacalhau à Braz, alheira e caldo verde (R$ 5/R$ 35). R. Curitiba, 290, Paraíso. 23 e 24/6, 12h/20h. Grátis. Inf.: portugalfest.com.br

+ Na Copa Junina da Vila Butantan (foto), as bandeirinhas serão dos países que participam da Copa do Mundo. Lá, a festança de São João vai durar dois dias, ao som de sanfoneiros. Em 23/6, a banda Turma do Funil se apresenta das 14h às 17h. Dia 24/6 é a vez do DJ Guss animar o público, que poderá brincar no touro mecânico e na guerra de cotonete inflável. Bebidas e comidas, como canjica e pamonha, vão custar de R$ 5 a R$ 35. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. 23 e 24/6, 11h/22h. Grátis.

+ Em um palco instalado entre a Alameda dos Tupiniquins e dos Anapurus, a 2ª edição do Arraiá de Moema movimenta o bairro com várias atrações. São barracas de comidas juninas típicas; apresentação de grupos artísticos de escolas da região; show com bandas; e também performances de estúdios de dança. Av. dos Imarés, s/nº, Moema. 30/6, 10h/20h. Grátis. Inf.: arraiademoema.com.br

+ Churrasquinho, milho cozido, canjica e outros quitutes típicos desta época do ano serão vendidos na Festa Julina no Memorial da América Latina, tradicional comemoração promovida pelo espaço cultural. Para as crianças, também haverá barracas com várias brincadeiras. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 21 e 22/7, 11h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/MemoJul