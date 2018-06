Vinte cursos livres para começar o ano de 2018 aprendendo

Música, cinema, gastronomia, teatro, costura… O carnaval já passou e o ano começou pra valer. Por isso, montamos um roteiro com 20 cursos livres para você que quer aprender algo novo em 2018.

Matheus Riga (especial para o Estado)

+ Sob orientação do professor Ale Portillo, a Oficina de DJ (foto acima) ensina técnicas de mixagem de som e o funcionamento de equipamentos utilizados por DJs. São 20 vagas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 3ª (20) a 22/3. 3ª e 5ª, 19h/22h. R$ 200 (inscrições: bit.ly/oficinadjmis).

+ Buscando um resgate histórico, História da Arte: da Origem à Contemporaneidade é composto por 12 aulas e discute o contexto social, econômico e cultural de cada um dos movimentos artísticos. Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7449. 6/3 a 5/6. 3ª, 14h/ 17h. R$ 1.482 (em 6 parcelas).

+ Dos blockbusters aos filmes de autor. Dos premiados aos esquecidos. Oscar 2018: A História do Cinema em 90 Edições analisa quase um século das produções de Hollywood. Casa do Saber. R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900. 5ª (22) e 1º/3, 20h/22h. R$ 370 (em 2 parcelas).

+ A chef Carole Crema (foto) ensina, em Bolos, Massas e Técnicas, diferentes preparos de recheios, coberturas e massas – tanto para leigos quanto para os mais experientes. Entre as receitas programadas para o encontro estão um bolo de cacau, iogurte e caramelo toffee com flor de sal e outro de cenoura com especiarias e cream cheese. Escola Wilma Kövesi de Cozinha. R. Cristiano Viana, 224, Cerqueira César, 3063-1592. 17/3, 10h/13h. R$ 290.

+ O curso Drinks com Café é dividido em duas aulas. Durante o processo, os alunos aprendem os conceitos de harmonização do grão com ingredientes como chocolate e queijo – e, claro, criam um drinque à base de café, misturando os elementos e procurando equilibrar o sabor. Há várias turmas desde março até julho. Coffee Lab. R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 99148-8052. 1º/3 e 2/3, 9h/16h, ou 5/4 e 6/4, 9h/16h. R$ 420 (2 aulas). Inf: bit.ly/drinkscafe

+ O multiartista Antonio Nóbrega (foto) comanda Na Rima – Oficina de Poesia Popular Brasileira. Nas aulas, além de passar pela origem desse gênero literário, e suas várias ramificações, os alunos aprendem técnicas de escrita que incluem redondilhas, quadras e sextilhas. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. 5/3 a 25/6. 2ª, 19h30/22h. R$ 350 (por mês).

+ Em O Bestiário Fantástico do Cinema: Psicanálise, Semiótica e Monstros, o doutor em comunicação Adriano Messias explora o cinema como forma de reflexão para questões existenciais. O objetivo é mostrar como zumbis, aliens e ciborgues dialogam com nossa visão de mundo. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, Bela Vista, 3254-5600. 4ª (21) a 9/3. 4ª e 6ª, 14h/17h. R$ 24/R$ 80 (inscrições: bit.ly/bestfcine).

+ Passando dos primórdios do cinema até os filmes do século 21, Inácio Araújo comanda Cinema: História e Linguagem. Com encontros semanais, as aulas mostram a influência do teatro e da literatura na sétima arte, além de como as novas tecnologias mudaram o jeito de contar histórias. Espaço Itaú de Cinema. R. Augusta, 1.470, metrô Consolação, 3266-5115. 2ª (19) a 18/12. 2ª, 19h30/23h, ou 3ª, 9h30/13h. R$ 400 (por mês).

+ Voltado para crianças de 7 a 13 anos, Desafio dos Drones – Programação e Criatividade Maker (foto) ensina o básico de programação de computadores e circuitos eletrônicos. O objetivo é que os alunos montem uma arena de drones na sala de aula. Mind Makers. Av. dos Eucaliptos, 331, Moema, 5531-8000. 2ª a 6ª, 9h/10h30 ou 11h/12h30 ou 14h/15h30 ou 16h/17h30. Grátis (inscrição: moema@mindmakers.cc). Até 1º/3.

+ Com foco em desenvolver habilidades de programação, criatividade e lógica de crianças até o 5° ano do ensino fundamental, a Oficina Toka dá seu curso de Robótica Educacional. O desafio de cada aula é utilizar os itens do kit de peças, que vão desde engrenagens até sensores, para montar os modelos propostos. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. 2ª, 15h15/16h15, ou 3ª, 10h30/11h30. R$ 225 (por mês). Até 11/12.

+ Para qualquer pessoa maior de 13 anos – que queira apenas se exercitar ou até começar carreira -, o Iniciação ao Circo (foto) ensina as técnicas necessárias para o desenvolvimento das artes circenses. As aulas são divididas em três tipos de atividades: acrobacias de solo; acrobacias de plataformas, tais como trampolins e camas elásticas; e aéreos, como o tecido e o trapézio fixo. Galpão do Circo. R. Girassol, 323, V. Madalena, 3815-6147. 3ª e 5ª, 8h/9h30. R$ 275 (por mês). Até 13/12.

+ Uma das atrações do FestA! – Festival de Aprender, organizado pelo Sesc, o curso Estamparia Manual com Carimbos ensina o processo de criação de carimbos artesanais em bandejas de isopor. Além disso, como parte da atividade, o aluno irá customizar um artigo têxtil. Quem ministra a oficina é o designer Wagner Campelo, que tem mais de 25 anos de experiência na área. Sesc Santo Amaro. Sala Oficina (2º andar). R. Amador Bueno, 505, S. Amaro, 5541-4000. 3/3 ou 4/3, 10h30/13h. Grátis (inscrição: bit.ly/estampman, a partir de 5ª, 22/2, às 14h).

+ No deck de entrada do Sesc Santana, amantes de fotografia poderão participar de uma experiência interativa de aprendizado. Dentro da Câmera Fotográfica traz para o espaço uma réplica gigante de uma câmara escura, aparelho que antecedeu as câmeras atuais. Entrando na instalação, que fará fotos da área externa, o público poderá entender o processo pelo qual as imagens são feitas, desde a captação até a revelação. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, 2971-8700. 3/3 ou 4/3, 11h/16h. Grátis.

+ As aulas do Vivenciando o Teatro – Criatividade e Comunicação procuram, por meio de jogos, improvisação e criação de cenas, desenvolver habilidades pessoais, tais como percepção corporal, criatividade e argumentação. O curso foi projetado tanto para aqueles que buscam se profissionalizar em dramaturgia quanto para os que não têm nenhuma experiência prévia. Célia Helena Centro de Artes e Educação. Av. São Gabriel, 462, Itaim Bibi, 3884-8294. 6/3 a 23/5. 4ª, 19h30/22h30. R$ 1.620 (em 3 parcelas). Inscrições: bit.ly/vivenciando

+ Com base em seus estudos de filosofia e estética, Vitor Cabral, músico profissional há mais de 15 anos, que já trabalhou ao lado de artistas como Dominguinhos, Criolo e Marcelo Camelo, é o professor do curso Introdução à História da Música Brasileira (foto). Em quatro encontros, interessados pelo assunto passarão pela origem dos gêneros musicais brasileiros e sua evolução ao longo das décadas. O conteúdo tem como mote explicar como as músicas nacionais nasceram de uma mistura única entre ritmos africanos e europeus, o que acabou produzindo uma nova forma de interação entre culturas distintas. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, V. Mariana, 5085-1300. 3ª (20) a 13/3. 3ª, 18h/ 20h. R$ 360 (inscrições: cursos@ mam.org.br ou 5085-1314).

+ Uma retomada da técnica milenar chinesa, de origem taoista, o Feng Shui Contemporâneo: Harmonização dos Espaços ensina como equilibrar ambientes. A professora Heloísa Dallari, doutora em arquitetura, ensina como organizar casas, móveis e varandas. Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7449. 3/3 a 24/3. Sáb., 9h/12h. R$ 650 (em 4 parcelas).

+ Para leigos na área que têm a partir de 8 anos, o curso Costura para Iniciantes busca ensinar técnicas para a produção de roupas e peças de decoração. Caso o aluno não saiba, é ensinado até o próprio manuseio básico da máquina de costura. Rainhas da Costura. R. Cardeal Arcoverde, 1.668, Pinheiros, 3063-5956. 2ª a sáb., diversos horários. R$ 1.040 (8 aulas).

+ Em Formação Básica de Confeitaria, os interessados, além de preparar massas, recheios e coberturas, aprendem regras de manipulação de alimentos e padronização de medidas. O curso inclui, em seu repertório, doces como bombas, brownies e carolinas. Senac Penha. R. Francisco Coimbra, 403, Penha, 2135-0300. 2/4 a 24/4. 2ª a 5ª, 19h/22h30. R$ 1.404,90 (em 8 parcelas).

+ Dentro do projeto cultural No Braço dessa Viola, do Sesc Vila Mariana, Viola Caipira para Iniciantes traz o músico João Paulo Amaral (foto) ensinando ritmos e técnicas do instrumento. Para participar, os alunos devem levar sua própria viola. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 2º andar, V. Mariana, 5080-3000. 3ª (20) ou 27/2. 3ª, 18h30/21h30. R$ 30 (credencial plena, grátis).

+ Criado para crianças entre 3 e 6 anos, Brincantinho – Cultura da Infância (foto) traz aulas lúdicas para ensinar manifestações da identidade brasileira. Por meio de rodas de verso e cirandas, nas quais os alunos interpretam sereias, índios e sacis, as aulas introduzem lendas, mitos e canções populares. Outras atividades, como cantigas e brinquedos cantados, são responsáveis por desenvolver a percepção rítmica das crianças. Para isso, em sua programação, o curso contempla as diversas festividades brasileiras e também as matrizes culturais que compõem a cultura nacional, tais como a africana, a ibérica e a indígena. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, 3816-0575, V. Madalena. 3ª (20) a 27/11. 3ª, 16h30/18h. R$ 195 (por mês). Inscrição: inscricao @institutobrincante.org.br