Vinte chefs italianos preparam menus especiais durante a Settimana della Cucina Regionale Italiana

Vinte restaurantes da cidade participam da 8ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, com menus exclusivos preparados a quatro mãos por chefs residentes em São Paulo e chefs italianos, que vêm ao Brasil para representar 20 regiões da Itália. Com receitas e ingredientes típicos, os almoços (em três tempos) e jantares (quatro etapas) serão servidos de 2ª (21) a 27/10.

O Sensi Gastronomia (R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099), por exemplo, recebe o chef Duccio Pistolesi, da Toscana. Uma das opções de entrada do cardápio (R$ 112/R$ 170) será o caldo de grão-de-bico com trilha, bacalhau, mexilhão e vôngole (foto).

Já o italiano Pasquale Felice, de Molise, vai cozinhar no Picchi (R. Oscar Freire, 533, Cerqueira César, 3065-5560) e os menus vão custar R$ 135 (almoço) ou R$ 240 (jantar).

No domingo (20), o evento Viva! Itália, no Museu da Imigração (R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866), marcará a abertura da Settimana. Entre 10h e 18h, nas tendas ao ar livre, haverá palestras, oficinas, apresentações artísticas, degustações e venda de comidas e bebidas (R$ 10/R$ 40) – a entrada custa R$ 10. E, no refeitório do museu, serão servidos dois menus temáticos, com vagas limitadas (R$ 88, com venda antecipada pelo site da Ticket Fácil; R$ 118, no museu).

Confira a programação completa no site: settimanacucinaitaliana.com