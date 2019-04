‘Vingadores: Ultimato’ estreia com sessões em 44 salas paulistanas; confira a programação completa

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA/2019, 182 min.) – Ação. Dir. Anthony Russo, Joe Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Ano de 1985

(1985, EUA/2018, 85 min.) – Drama. Dir. Yen Tan. Com Cory Michael Smith, Michael Chiklis, Virginia Madsen. Adrian vai passar o Natal com a família durante a primeira onda de crise da Aids. Sobrecarregado após uma tragédia em Nova York, ele se reconecta com o irmão e seu amigo de infância. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

La Cama

(Argentina-Alemanha-Brasil-Holanda/2017, 95 min.) – Drama. Dir. Mónica Lairana. Com Alejo Mango, Sandra Sandrini. Jorge e Mabel são um casal na terceira idade. Prestes a se separar, precisam dividir os objetos e móveis da casa em que vivem e lidar com as dores e mágoas desta mudança. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Organismo

(Brasil/2017, 93 min.) – Drama. Dir. Jeorge Pereira. Com Guilherme Magnata. Um homem tenta lidar com a condição de cadeirante, mas entra em crise após o falecimento de sua mãe. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Sobibor

(Rússia-Alemanha-Lituânia-Polônia/2018, 110 min.) – Guerra. Dir. Konstantin Khabenskiy, Michael Edelstein. Com Konstantin Khabenskiy. Após organizar a fuga em massa de um campo de extermínio, Alexander Pechersky lidera o grupo de fugitivos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Último Lance

(Tuntematon Mestari, Finlândia/2019, 95) – Drama. Dir. Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen. Quando o suposto ícone de um pintor russo acaba nas mãos de Olavi, negociante de arte, ele recebe a ajuda do neto para recuperar suas finanças e se reaproximar da filha. Livre. Confira salas e horários de exibição