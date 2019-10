Vila Butantan recebe evento para pets no fim de semana; confira outros locais para se divertir com os bichinhos em SP

+ Neste sábado (5) e domingo (6), o Vila Pet reúne atividades e brincadeiras para cães e gatos no Vila Butantan. Uma das opções é a pista de agility, atividade educativa e esportiva que incentiva o companheirismo entre o pet e seu dono. No local, uma piscina de bolinhas será instalada para os animais.

Para os ‘humanos’, o evento conta com programação musical nos dois dias. No sábado, tem show de Cassiano Kruger, das 19 às 22h; e, no domingo, Bruno Maiorquim sobe ao palco das 15h às 18h.

Distribuição de amostras de alimento da marca Royal Canin e uma feira de adoção completam a programação. R. Agostinho Cantu, 47, metrô Butantã, 3564-8731. Sáb. (5) e dom. (6), 12h/18h. Grátis.

Padaria Pet

O lugar tem roupinhas descoladas, acessórios, brinquedos e uma vitrine lotada de petiscos coloridos feitos à base de farinha de linhaça (R$ 0,50/R$ 5, cada), além de uma linha de alimentos para os pets. Tem cerveja à base de caldo de carne (R$ 7,70), bolo de caneca sem glúten, açúcar ou gordura trans (R$ 9,35/R$ 10,35), molho para ração (R$ 7,70) e até patê de batata-doce com carne bovina e frango (R$ 8,50). No freezer, ficam pratos congelados, incluindo receitas para cães com restrições alimentares. Vale ficar de olho no Instagram da loja para saber dos eventos especiais, que incluem feirinhas, cinema, e atividades como o JuDog – um adestramento a partir dos comandos da arte marcial, com direito a quimono e troca de faixa. R. Oscar Freire, 502, Jd. Paulista, 2838-0888. 9h/20h (dom., 9h/17h).

Le Botteghe di Leonardo

O local tem ambiente agradável, com uma árvore bem no centro da loja, onde fica o jardim de inverno. Diariamente, são mais de 24 opções de sorvetes, sendo pelo menos 6 veganas – como o ‘Kibana’, um delicioso mix de kiwi e banana (R$ 15, no copo médio). Do menu para pets, o picolé canino (R$ 11) está disponível em oito sabores – até o palitinho é comestível. R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 12h/23h (6ª, 12h/0h; sáb., 11h/0h; dom., 10h/23h).

Pet Park

O espaço é totalmente voltado à diversão canina, com área verde e cercas altas. No local, encontram-se diversos equipamentos para que cachorros, de qualquer porte ou raça, possam se exercitar e brincar livremente. Há rampas, túneis, casinhas e obstáculos para salto – com níveis variados de dificuldade. Além disso, áreas de descanso e bebedouro, com água potável e filtrada, estão disponíveis. Todo o mobiliário, inclusive as placas informativas, remetem à temática pet. Os bancos, por exemplo, têm formato de osso. Até o dia 16/10, o parque passará por reformas e apenas uma área da atração estará disponível aos clientes. Mooca Plaza Shopping. Estacionamento (próximo ao acesso B). R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 10h/22h (dom., 12h/22h; fecha 2ª). Grátis.