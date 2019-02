‘Vice’ e ‘Fevereiros’ estreiam esta semana em São Paulo; confira a programação

Vice

(Vice, Estados Unidos/2018, 133 min.) – Biografia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell. O longa, dirigido por Adam McKay, mostra a luta de Dick Cheney (Christian Bale, indicado ao Oscar de melhor ator), político do Partido Republicano, para se tornar um dos nomes mais poderosos da história dos Estados Unidos, alcançando a vice-presidência durante o mandato de George W. Bush (Sam Rockwell). 14 anos.

(Brasil/2017, 73 min.) – Documentário.Dir. Marcio Debellian. Com Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque de Hollanda. Registra o vitorioso desfile da escola de samba Mangueira, em 2016, que teve como enredo a vida e a obra da cantora Maria Bethânia. Além disso, o filme mostra a religiosidade da artista ao visitar sua terra natal, a cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Livre.

(Climax, França/2018, 96 min. ) – Ação. Dir. Gaspar Noé. Com Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub. Nos anos 1990, um grupo de dançarinos ensaia para uma apresentação. O clima muda quando alguém coloca um potente LSD na bebida servida no local. Entre paixões e caos, eles embarcam coletivamente num turbilhão de paranoias e psicoses. 18 anos.

(Ang panahon ng halimaw, Filipinas/2018, 234 min.) – Ação. Dir. Lav Diaz. Com Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Pinky Amador. Lorena, uma médica jovem e destemida, decide abrir uma clínica em uma aldeia remota nas Filipinas. Ela acaba desaparecendo logo depois, de maneira misteriosa. Hugo Haniway, seu marido, tenta descobrir o que aconteceu com ela, mas acaba confrontado pela comunidade. Livre.

(Brasil/2018, 60 min.) – Documentário. Dir. Nara Normande. A sessão especial reúne três curtas da diretora Nara Normande: 'Guaxuma' (2017), que conta com três diferentes técnicas de animação; 'Sem Coração' (2014), que traz a história de um rapaz que vai passar férias na casa de seu primo e acaba conhecendo uma menina apelidada de 'Sem Coração'; e 'Dia Estrelado' (2011), sobre a luta de um menino e sua família pela sobrevivência. 14 anos.

(The kid who would be king, Estados Unidos/2017, 0 min.) – Aventura. Dir. Joe Cornish. Com Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart. Na adaptação da lenda 'Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda', Alex é um menino de 12 anos que vive no Reino Unido e enfrenta problemas no colégio. Livre.

(Second act, Estados Unidos/2017, 0 min.) – Comédia. Dir. Peter Segal. Com Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens. Maya, funcionária de uma loja de departamentos, sonha em dar uma guinada em sua carreira e trabalhar no mundo corporativo. Com a ajuda de um amigo, ela faz algumas modificações em seu currículo e nas suas redes sociais. Com isso, ela consegue se tornar uma executiva de sucesso. 12 anos.

A Sereia – Lago dos mortos (The Mermaid – Lake of the dead, Rússia/2018, 88 min.) – Terror. Dir. Svyatoslav Podgayevskiy. Com Efim Petrunin, Nikita Elenev, Igor Khripunov. La Sirena, uma jovem que se afogou séculos atrás, tornou-se uma sereia malvada. Ela se apaixona por Roman, noivo de Marina, e, por conta do amor, decide mantê-lo em seu reino submerso. 12 anos.

(Brasil/2019, 92 min.) – Documentário. Dir. Marc Dourdin. Com Roger Moreira, Edgard Scandurra, Maurício Defendi. O documentário aborda a carreira da banda liderada pelo vocalista Roger Moreira. Na estrada desde o início dos anos 1980, o Ultraje emplacou hits como 'Nós Vamos Invadir sua Praia', 'Ciúme' e 'Inútil'. Entre os temas abordados, está como os membros do grupo lidavam com o sucesso na época.12 anos.