Uma seleção de bares para comemorar o Saint Patrick’s Day em São Paulo

Olga Bagatini (especial para o Estado)

Comemorado no dia 17 de março, o Saint Patrick´s Day (ou Dia de São Patrício) homenageia o santo padroeiro da Irlanda e missionário da religião católica. Nesta data, as pessoas costumam se vestir com roupas de cor verde, sair às ruas e visitar algum pub para celebrar. A tradição já chegou a alguns bares de São Paulo, que têm programação especial para festejar a data neste fim de semana, com atrações musicais, pratos irlandeses e a venda da típica cerveja verde.

Confira nove lugares para comemorar o St. Patrick’s Day na capital paulista:

Trabuca Bar

O time de coquetelaria do Trabuca Bar preparou três drinques especiais para o Dia de São Patrício. Os clientes podem provar o ‘Vestindo Verde’ (R$ 25, 490 ml), que mistura gim, tintura de ervas, água tônica, manjericão, sálvia e sachê de chá verde; o ‘Piratas à Vista’ (R$ 25, 300 ml), com rum branco, maçã verde, limão-siciliano, angostura de laranja, chope, espuma de gengibre e hortelã; e o ‘Missão Cumprida’ (R$ 25, 300 ml), com uísque, kiwi, limão-siciliano, angostura, chope, espuma de gengibre e manjericão. Av. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 3044-7060. Sáb. (17), 13h. R$ 30/R$ 150 (grátis até 17h). Cc.: todos. Cd. todos.

Câmara Fria

O bar que vende chopes artesanais e ocupa a sobreloja do bar Original também entrou no clima do santo padroeiro. A casa serve a versão verde do tradicional chope Pilsen da mineira Wäls (R$ 7, 150 ml; R$10,50, 250 ml). Para grupos maiores, o garrafão custa R$63 e pode ser tomado na hora ou levado para casa. R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. Sáb. (17), 18h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

All Black

O destaque da casa é a programação musical, com shows das bandas The Leprechaun, Insônica, Red Veld, Tilt e Mach 5. Para comer, prove o hambúrguer no pão verde (R$ 34) ou o fish chips no cone (R$ 25). O half pint dos chopes Heineken ou Fifteen custa R$38. Já o balde com sete long necks sai por R$ 61. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. Sáb. (17), 11h30. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.



O’Malley’s

Bar que comemora o feriado irlandês desde 1998, o O’Malley’s recebe diversas atrações para celebrar a data. A programação do ‘St. Patrick’s Festival’ começou no fim de semana passado, regada a muita música e cerveja, e continua nesta quinta (15), com show da banda de música celta Murphy’s Law (IRL), comandada pelo sanfoneiro Patrick Sullivan. Para beber, experimente os chopes London Pride (R$25; 500 ml) e o Black Cab Stout (R$25; 500 ml). Outros três grupos de músicas típicas se apresentam na sexta (16). Já no sábado (17), próprio Dia de São Patrício, a Fianna Irish Music abre os festejos às 15h. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 5ª (15), 12h/4h; 6ª (16) e sáb. (17), 12h/5h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.



The Sailor Pub

A casa abre as portas para os entusiastas de São Patrício brindarem com chope verde da Brahma (R$ 11,60, a caneca; R$ 15, o pint) e outros drinques especiais, como o ‘Sharmrock’ (R$ 28,50), com vodca, chope, xarope de hortelã, suco de limão, lascas de gengibre e capim-santo e um trevo de enfeite. Da cozinha saem lanches como o ‘Saint Patrick Jameson’ (R$ 34), criado pelo chef Felipe Bellim, que combina hambúrguer de cordeiro com queijo de cabra cremoso e cebola roxa flambada no uísque. Quem for vestido de verde vai ter alguns “privilégios” e concorrer a prêmios. Av. Brig. Faria Lima, 2.776, Jd. Paulistano, 3044-4032. Sáb., (17), 16h. R$ 40/R$ 60. Cd.: A, D, M e V. Cd.: todos.

3 Brasseurs Brasil

Outro point para celebrar de modo bem irlandês é o bar 3B Brasil. A cerveja blonde, saborosa e refrescante, pode vir acompanhada de um prato, como o ‘Poutine Canadense Drummondville’, petisco à base de batata canoa feito com bacon, cheddar, molho barbecue, cebola frita, cogumelo fresco e frango desfiado, acompanhado por duas canecas da blonde verde (R$ 49,90; foto). R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145. Sáb. (17), 12h/2h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soul Botequim

Especializada em chopes artesanais, a casa serve a versão verde do Dama Bier, cervejaria de Piracicaba (R$ 12,90, 300 ml; R$ 15,90, 450 ml). Para comer, cortes de carnes como angus australiano (R$ 35/R$55), de wagyu (R$45/R$ 75) e porções de linguiça cuiabana (R$ 29,90). Embalados pela banda de folk Emblues Beer, os clientes podem participar de brincadeiras e jogos cervejeiros, como o campeonato de chope em metro. Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. Sáb. (17), 12h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

St. Patrick’s Day Cultura de Boteco

A Sociedade Paulista de Cultura de Boteco reúne seis bares e três bandas no Unibes Cultural para festejar o dia de São Patrício. Botecos tradicionais da cidade servem quitutes como a coxinha do Veloso (R$ 15, 2 unid.), o bolinho de carne com parmesão do Elídio Bar (R$ 15, 2 unid.) e o bolinho de bacalhau da Academia da Gula (R$ 10, cada). A Cervejaria Paulistânia serve o chope verde (R$ 15, 300 ml; foto). O primeiro é cortesia. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (17), 12h/21h. R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Inf.: www.sympla.com.br

Vila Butantan

O espaço é palco das celebrações de St. Patrick’s durante todo o fim de semana, com competição de dardos valendo cervejas, shows e cardápios especiais preparados nos food trucks. Prove o ‘Irish Stew’ (R$ 38) do Duas Terezas, guisado feito com carne de carneiro ou cordeiro, batatas, alho, cenoura, aipo e cerveja; já o Banarabi Culinária serve homus verde (R$ 10). Para beber, prove as versões verdes dos chopes do Bar do Urso (R$ 15) e do Oak Bear (R$ 15). R. Lemos Monteiro, 206, Butantã, 3564-8731. Sáb. (17), 11h/22h; dom. (18), 11h/21h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.