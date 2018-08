Vários bons encontros musicais ocupam a agenda de shows da semana

+ A festa Sexta Básica faz uma edição especial, marcando seus quatro anos na capital paulista, pela primeira vez em um sábado. Thiago Costa, o DJ Thiagão, é um dos criadores do projeto e discoteca ao lado dos convidados DJ Kefing e DJ Kim Cotrim. O evento também conta com shows de artistas da cena contemporânea da música brasileira. Depois de uma pausa para cuidar do segundo filho, a cantora Céu (foto acima) está de volta aos palcos. Seu último lançamento, o elogiado ‘Tropix’ (2016), tem sonoridade baseada em batidas eletrônicas, com músicas como ‘Perfume do Invisível’ e uma releitura para ‘Chico Buarque Song’, do grupo Fellini. Já a banda Samuca e a Selva, influenciada por jazz, funk e ritmos latinos, mostra canções dançantes do álbum ‘Madurar’ (2016). ‘À Beça’ e ‘Pobre do Bento’ estão entre as 12 faixas do trabalho. Curumin e Filipe Catto participam desta apresentação. The Week (2.500 lug.). R. Guaicurus, 324, Lapa. Sáb. (25), 15h. R$ 90 (1º lote)/R$ 130 (3º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ Grupo formado por nomes como Lucio Maia, da Nação Zumbi, e Mauricio Fleury, do Bixiga 70, o Los 5 convida a cantora Marina De La Riva para interpretar canções de acento latino. Músicas de Nirvana, Tito Puente e outros nomes também fazem parte do repertório. A apresentação integra o projeto Encontros Sonoros. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

+ Luedji Luna convida o cantor e compositor Zé Manoel para show em que interpreta músicas de seu primeiro álbum, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Mesclando pop e sons tipicamente brasileiros, a artista baiana apresenta canções como ‘Banho de Folhas’ e ‘Notícias de Salvador’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Uma referência do dub, o engenheiro de som e produtor Hopeton Overton Brown, mais conhecido como The Scientist, apresenta-se ao lado do grupo pernambucano Nação Zumbi. Canções consagradas da banda são mostradas pelo filtro da sonoridade forjada pelo jamaicano. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

+ Anelis Assumpção e Tulipa Ruiz (foto acima) estarão juntas no palco. O show destaca músicas de ‘Taurina’, novo álbum de Anelis. Comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. ‘Chá de Jasmim’ e ‘Receita Rápida’ fazem parte do repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (25), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.