Uma seleção de taças gigantes, ‘fotogênicas’ e bem doces para provar em São Paulo

Brigadeiro, sorvete, biscoito, chocolate, fruta, calda, chantilly. A seguir, uma seleção de sobremesas gigantes que misturam, em uma única taça, tudo o que há de doce (e de bom).

Humberto Abdo, Júlia Corrêa, Luciana Lino (especial para o Estado) e Lucinéia Nunes

+ Uma charmosa esquina do Tatuapé abriga a doceria Luly Cake. Cortinas rosas e assentos com estampa floral enfeitam o espaço, que conta com uma lista de nove taças. Para os indecisos, a casa tem o menu-degustação (R$ 38; foto acima), que dá direito a três sabores servidos em porções menores. Vale apostar no ‘Oreo’, com brigadeiro e pedaços de biscoito; no ‘Leite Ninho com Uva Verde’, com brigadeiro branco, pedaços da fruta e leite em pó; e no ‘Ferrero Rocher’, que leva castanhas e o bombom à base de avelã. Todas elas acompanham sorvete de baunilha. R. Francisco Marengo, 1.481, Tatuapé, 2227-2576. 12h/19h (6ª e sáb., 12h/22h; fecha dom.).

+ Com ambiente informal, a sorveteria Ice by Nice – vinda de Jaboticabal, no interior de São Paulo – aposta, principalmente, em taças criativas e picolés customizados, mas também serve opções variadas de itens como bolos, cafés e açaí. Entre suas taças, uma das mais pedidas é a ‘Nice Bueno’ (R$ 30; foto), que leva – prepare-se, pois a lista é grande – sorvete de creme, Kinder Bueno, creme branco da casa, trufa branca, chocolate ao leite, biscoito wafer e chantilly. Outra opção é a taça ‘Exagerado de Ovomaltine’ (R$ 27), feita à base de chocolate cremoso, sorvete, creme de Ovomaltine e chantilly coberto com farofa de Ovomaltine. Ao redor da taça, tem ainda mais creme e farofa de Ovomaltine. R. Monte Alegre, 699, Perdizes, 3672-1541. 12h/22h.

+ Para quem gosta de muito açúcar, as taças do Mansion XV são uma boa pedida. Instalada há dois anos no Tatuapé, a casa, que se denomina um bistrô de doces, abriu nova unidade em Moema, em julho deste ano. Extremamente incrementada, a ‘Taça Kinder Ovo’ (R$ 49; foto) carrega brigadeiro branco, morangos picados e Nutella dissolvida em leite por fora, além de mousse de chocolate ao leite, sorvete de baunilha, a mesma ‘calda’ de Nutella e chantilly por dentro. O toque final fica por conta de um Kinder Ovo aberto no topo (incluído o brinquedo-surpresa) e dois morangos inteiros para decorar. É ideal para compartilhar com mais uma pessoa – com uma água mineral (R$ 6,50) ao lado. Av. dos Carinas, 180, Moema, 3582-1076. 14h/23h (fecha 2ª).

+ A vitrine da Chocolateria Kadu Barros, casa aberta este ano na região dos Jardins, é um verdadeiro convite à gula. Ali, diante de tantos doces, a escolha acaba sendo uma tarefa difícil. Entre as taças servidas no local, uma boa pedida é a de leite em pó (R$ 39,99; foto), que leva recheio de leite Ninho cremoso, morangos cortadinhos, chocolate belga e uma bola de sorvete. A sobremesa, que chega à mesa bem gelada e serve até duas pessoas, não peca pelo excesso de doçura – a presença da fruta equilibra bem a receita. Com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais, o chef que dá nome ao local ficou conhecido, antes da abertura do espaço, por sua ‘coxinha de brigadeiro’ – que traz um morango envolto no doce simulando a forma do petisco. A criação (R$ 7,99) continua a fazer sucesso no estabelecimento, que ocupa um charmoso salão de estilo retrô e até lembra um restaurante. Outra criação que faz sucesso ali é a bola mousse (R$ 24, 99), que leva mousse de chocolate belga, massa de cacau e cobertura de brigadeiro feito com leite Ninho, e é servida ainda com uma bola de sorvete, morangos picados e calda de Ninho. R. Bela Cintra, 1.333, Cerqueira César, 3063-4477. 12h/20h (sáb. e dom., 14h/22h; fecha 2ª).

+ No Café Bistrô Cereja Flor, tons de rosa e roxo ditam o clima da decoração – até a garrafa d’água (R$ 6) vendida no local é rosa. A casa serve drinques, pratos e, claro, taças gigantes. Os clientes costumam pedir o tamanho tradicional, que serve duas pessoas tranquilamente, mas também existe a opção ‘petit’, um pouco menor. Entre os sabores, a ‘Leite Ninho com Nutella’ (R$ 48/R$ 71; foto acima) vem lambuzada com ganache de chocolate meio amargo, brigadeiro belga e brigadeiro branco, além de Kinder Ovo e Kinder Bueno White no topo. Dentro da taça, os sorvetes de creme e de chocolate prometem agradar àqueles que gostam de uma ‘overdose’ de açúcar, mas poderiam ser de melhor qualidade. R. Tariana, 60, Tatuapé, 2671-0326. 15h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª).

+ Na hamburgueria Monkey Burger N’ Shake, os chamados ‘Milkshakes MKY’ possuem três sabores: Oreo (foto), Nutella e doce de leite (R$ 22, cada). Por fora, o de Oreo (foto) traz o biscoito inteiro e também alguns pedaços grudados em Nutella, enquanto, por dentro, a combinação de sorvete de creme com Oreo batido garante uma sobremesa doce, mas leve. Chantilly e granulado colorido completam a taça, de 275 ml, que pode ser acompanhada pela batata canoa (R$ 15). Outra opção de bebida da casa é a ‘Monkey Lemonade’ (R$ 9), com limões siciliano e taiti, enfeitada com calda de frutas vermelhas por fora. R. Diogo Jácome, 489, Moema, 3582-6717. 12h/15h30 e 18h/23h (6ª, 12h/16h e 18h/ 0h; sáb., 12h/17h e 18h30/0h; dom. e fer., 13h/ 23h; fecha 2ª e 3ª).

+ Além dos sorvetes expostos na vitrine – incluindo sabores clássicos e outros peculiares, como o de Yakult –, a Gelateria Primo Amore também prepara diferentes sobremesas e taças. A ‘Doce Vida’ (R$ 40; foto), por exemplo, é enorme, por isso, cogite dividir com alguém. A taça é totalmente coberta com doce de leite argentino e coco ralado, para raspar com a colher. Dentro, vem com dois sabores de sorvete à escolha cobertos com muito chantilly, pequenas porções de doce de leite e dois canudos crocantes. Há ainda taças como a ‘Fragola’ (R$ 26), com morangos e suspiro, e a ‘Banatella’ (R$ 45), que mistura banana e Nutella. Entre os sorvetes, saem da cozinha opções como pistache, doce de leite, nata e iogurte com damasco, para provar na agradável gelateria – que também conta com espaço kids nos fins de semana. R. Barão do Bananal, 947, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/21h (6ª e sáb., 12h/23h).

+ Que tal começar a refeição pela sobremesa? Pois na nova Toro Burger Brasil não há nenhum problema em se render aos milk-shakes caprichados antes mesmo dos hambúrgueres. O ‘Toro Shake’ (R$ 25; foto) é feito com sorvete de creme, Nutella, biscoito Oreo e chantilly. A borda da taça ganha camada de um bom brigadeiro – que mereceria ser servido à parte –, coberto com biscoito picado. Chega à mesa, literalmente, transbordando. A dica é atacar antes que derreta. Dividir ou reservar um pouco do chantilly para o café (por que não?) pode ajudar. Para aplacar tanta doçura, o hambúrguer ‘Riviera Maia’ (R$ 29) traz carne, maionese de bacon, cream cheese, cebola roxa, bacon e cheddar. Pça. Vilaboim, 77, Higienópolis, 3661-1294. 12h/23h (fecha 2ª).