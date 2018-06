Uma seleção de restaurantes e atrações culturais para aproveitar no Dia das Mães

No Dia das Mães, ela merece mais do que um ótimo almoço. Por isso, também indicamos programas culturais para este domingo (13)

PARA COMER

+ Para comemorar a data, o restaurante Basilicata sugere um menu por R$ 79, com entrada e prato. Para começar, salada de melancia com balsâmico e hortelã. Como prato, o agnoloti com queijo de cabra e cebola, molho de avelã e tomate agridoce (foto acima). R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111. Dom. (13), 12h/17h.

+ Simpático restaurante da Mooca, o Hospedaria vai servir uma receita especial: frango assado com cogumelos, molho do próprio assado e polenta cremosa. Sugestão dos chefs Fellipe Zanuto e Lucas Dante, o prato (R$ 128) serve até três pessoas. R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, 2291-5629. Dom. (13), 12h/16h.

+ De hoje (11) a domingo (13), o Jamile serve duas receitas exclusivas para a ocasião: namorado com crosta de panko e gremolata, acompanhado de massa negra com tomate e burrata (R$ 84), e rabanada com goiabada cremosa, caramelo e sorvete de leite (R$ 21; foto acima). R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. Dom. (13), 12h/17h.

+ Servido em três etapas e com direito a meia jarra de vinho, o menu (R$ 99) do Açougue Central inclui ‘Saltimbocca de Angus’, com bresaola da casa, batatas à Braz e tomate assado, como prato principal. De sobremesa, abacaxi grelhado, sorvete de tapioca, cocada e pipoca de sagu. R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. Dom. (13), 12h/18h.

+ Casa de inspiração italiana aberta recentemente na cidade, o Muza elaborou um menu (foto acima) para a ocasião que traz entrada, prato e sobremesa, por R$ 110. A refeição abre com a ‘Salada Muza’, composta por mix de folhas verdes e castanhas, tomatinhos e muçarela de búfala, ao molho de mostarda e mel. Como prato, a sugestão é o fettuccine de espinafre artesanal com ragu de atum. Por fim, minichurros com doce de leite para adoçar a refeição. R. Bueno Brandão, 80, V. N. Conceição, 3044-3822.

Dom. (13), 12h/23h.

+ Em um salão agradável, o Mangiare serve até domingo (13) pratos como o magret de pato curado, uvas, nozes e capuchinha (R$ 28), de entrada, e o polvo na chapa, com batata ao murro, aioli e páprica defumada (R$ 82), como principal. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. Dom. (13), 12h/17h.

+ No Tonton, as mães serão recebidas com taça de espumante ou drinque e menu especial do chef Gustavo Rozzino. Entre as pedidas, pescada amarela ao curry, quiabos tostados e arroz com lentilhas de puy (R$ 67), e tarte tatin de pêssego e creme de queijo (R$ 22). R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. Dom. (13), 12h30/16h30.

+ O chef André Palma vai servir no Azulejo Pernambucano um menu elaborado a quatro mãos, em parceria com a chef Ieda de Matos, da Casa de Ieda. A ideia é contemplar as cozinhas pernambucana e baiana, com receitas como caldinho de vaca atolada (R$ 14), bolinhos de estudante com tapioca granulada e queijo coalho (R$ 14), e arroz de garimpeiro (R$ 52), feito com arroz vermelho, carne de sol da casa, linguiça defumada, batata-doce, banana-da-terra, inhame, cenoura e chuchu (R$ 52). R. Caraíbas, 871, Perdizes, 3804-7143. Dom. (13), 12h/17h.

+ Com salão amplo, que reúne também empório com produtos de Portugal e adega com cerca de 800 rótulos de vinho, o Rancho Português é uma boa escolha para celebrar o Dia das Mães com peixes e frutos do mar. A sugestão da casa para este domingo (13) é o ‘Camarão Porto Santa Maria’ (R$ 240; foto acima), grelhado aberto e acompanhado de arroz puxado no azeite e alho, que serve até duas pessoas. As mães que optarem pela receita ganham um pastel de nata de sobremesa. Antes, vale pedir uma porção de bolinhos de bacalhau (R$ 43) e a ‘Tigela de Bacalhau dos Reis’ (R$ 41), com bacalhau desfiado, camarões, espinafre, batata e molho branco gratinado. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639- 2077. Dom. (13), 11h/18h.

+ O prime rib grelhado com molho de ervas e talharim na manteiga e sálvia com grana padano (R$ 116; foto) é uma das sugestões do chef Sergio França para o almoço no Des Cucina. As opções incluem ainda o tartar de atum com tangerina e creme de burrata (R$ 44), de entrada, e pratos como o risoto de polvo (R$ 74) e o ravióli de brie em compota de figos frescos e redução de vinho (R$ 52). Da série de doces, a dica é o cheesecake de coco com calda de jabuticaba (R$ 26). R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3868-2654. Dom. (13), 12h/17h.

PARA PASSEAR

+ Com menu da chef Mônica Rangel e seu filho Dalton Rangel, o Sabores na Catedral inclui almoço com bebidas e vinho inclusos, seguido por um tour às torres e à cúpula da Catedral da Sé – com reservas pelo telefone ou site. Pça. da Sé, s/nº, Centro, 3107-6832. Dom. (13), 12h30. R$ 200. Inf.: bit.ly/SabCat

+ Com pegada roqueira, ‘Tô na Vida’ (2015) é o quarto disco de estúdio de Ana Cañas (foto acima), cuja turnê ela encerra com dois shows – o primeiro será no sábado (12). A cantora ainda apresenta releituras de Belchior e Caetano Veloso. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Dom. (13), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

+ Neste domingo (13), a mãe que for acompanhada de um filho pagante a uma sala da PlayArte não paga ingresso. Basta levar um documento de identidade para comprovar a maternidade. A entrada, que só pode ser adquirida pessoalmente, é válida para as unidades Bristol, Marabá, Splendor Paulista e Plaza Sul. Uma boa pedida é o longa ‘Os Fantasmas de Ismael’ (foto acima), de Arnaud Desplechin. Na trama, Mathieu Amalric dá vida a um cineasta que, após o súbito desaparecimento da mulher, há duas décadas, consegue voltar a se relacionar. Informações aqui.

+ Sob regência de Sarah Sew, a Orquestra Jovem Europeia (foto acima) interpreta obras de Handel, Beethoven e Vivaldi. O concerto integra a celebração do Ano Europeu do Patrimônio Cultural. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, Ibirapuera, 3629-1075. Dom. (13), 11h. Grátis.

+ O violinista francês Nicolas Krassik apresenta seu projeto ‘Rendez-vous – Forró do Krassik’ especialmente para as mães. Aquelas que estiverem acompanhadas de seus filhos não pagam entrada. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Dom. (13), 19h. R$ 34. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

+ O espetáculo Queen for Kids promete agradar a mães e filhos tocando clássicos como ‘We Are the Champions’ e ‘We Will Rock You’. A partir das 12h, a casa serve almoço à la carte. 70 min. Livre. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (13), 15h. R$ 60 (5 a 12 anos, R$ 30) . Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ Solo de Marcos Caruso, o espetáculo O Escândalo Philippe Dussaert (foto abaixo) é uma boa opção teatral. Em cartaz até 1º/7, a peça traz reflexões sobre a arte a partir da curiosa história de um pintor. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Dom. (13), 18h. R$ 80.

+ A trajetória de uma família ao longo de gerações é o mote de Love, Love, Love, peça escrita por Mike Bartlett e encenada, até 27/5, pelo Grupo 3 de Teatro – formado por Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva. A direção é de Eric Lenate. 110 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Dom. (13), 18h. R$ 60.

+ Em cartaz na Casa da Imagem e no Solar da Marquesa de Santos até 30/9, a exposição Equações da Metrópole revela a transformação de São Paulo de vila colonial a uma grande capital, percorrendo 140 anos da história da cidade. Para isso, são exibidas 124 imagens do acervo do Museu da Cidade, de nomes como Aurélio Becherini (foto abaixo), German Lorca, Ivo Justino e Marc Ferrez. Os trabalhos enfatizam aspectos como os habitantes, os meios de transporte e a expansão do território urbano. R. Roberto Simonsen, 136, Sé, 3105- 6122. Dom. (13), 9h/17h. Grátis.

+ Este domingo (13) é o último dia para conferir a mostra Véio – A Imaginação da Madeira (foto abaixo), que está em cartaz no Itaú Cultural. Sob curadoria de Agnaldo Farias e Carlos Augusto Calil, são exibidas, em três andares do espaço, cerca de 270 peças, de diferentes tamanhos, do escultor Cícero Alves dos Santos – mais conhecido como Véio. Entre as criações do sergipano, feitas com madeira morta, estão desde figuras abstratas até seres imaginários. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (13), 11h/20h. Grátis.