Uma seleção de quitutes para adoçar a comemoração da Páscoa

+ Na linha da Ale Tedesco Bakery Shop estão desde bolos até ovos de colher por encomenda, como o que vem com brigadeiro de limão-siciliano e frutas vermelhas (R$ 59, 330g; foto). R. Américo Brasiliense, 1.538, Chácara S. Antônio, 5184-0844. 8h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.).

+ A Casa Mathilde também aceita encomendas do ‘Ninho de Páscoa’ (R$ 90, 1,1 kg; foto), de massa de amêndoas coberta com ganache de chocolate e decorada com ovinhos de amêndoas. Pça. Antônio Prado, 76, Centro, 3106-9605. 9h30/19h30 (sáb. e fer., 9h30/16h30; fecha dom.).

+ Na padaria Mundo Pão do Olivier saem fornadas de colomba pascal (R$ 38, 480g). A receita da casa leva chocolate belga amargo e uva passa branca na massa, coberta com amêndoa em lasca. R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3120-3521. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/18h).

+ A rede de padarias Dona Deôla também prepara ovos de colher por encomenda, como os recheados com brigadeiro ou bolo bem-casado (R$ 68,50, 700g; cada). A típica colomba pascal também surge com sabores variados, como a que leva Nutella (R$ 39,90). R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640. 24h.

+ A Benjamin a Padaria também faz chocolates. Mas o destaque desta Páscoa é a colomba, nas opções de frutas e com gotas de chocolate na massa (R$ 38,90, 500, cada; foto). R. Maranhão, 220, Higienópolis, 3258-1855. 6h30/21h.

+ Nas lojas da rede Casa Bauducco – que funcionam como café e empório –, há desde a colomba tradicional, com frutas cristalizadas e cobertura açucarada (R$ 57, 900g), até opções com gotas de chocolate (R$ 57, 750g) ou doce de leite (R$ 68, 750g). Shopping Pátio Higienópolis. R. Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, 3823-2960. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ Além de fazer ótimos ovos de Páscoa, Gislaine Gallette, da Gallette Chocolates, incrementa a linha com ovos pintados à mão e coelhinhos, como o que é feito com chocolate belga ao leite e pintura dourada (R$ 89,90, 350g; foto). Uma delícia! R. Augusto Tolle, 245, Santana, 2233-2726. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom.).

+ A Chocolat du Jour sempre prepara deliciosos presentes para a época. Na seleção da chocolateria estão diferentes ovos de Páscoa, além de bombons e tabletes. O ‘Coelho Choco Palha’, com recheio de palha italiana, por exemplo, custa R$ 89. Já a caixa com bombons de brigadeiro com um toque de mel sai por R$ 42. R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).

+ O trio de galinhas de chocolate ao leite, caramelo e chocolate branco com tons de rosa (R$ 172, 480g), é uma das criações da Stefan Behar Sucré, que também prepara ovos, bombons, colombas e tabletes, todos em embalagens refinadas. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ Na linha de cookies sazonais da Mr. Cheney saem do forno receitas feitas especialmente para a época da Páscoa: cookie pão de mel com cobertura de doce de leite (R$ 9; foto), e ‘Carrot Cookie’, de cenoura com cobertura de creme crocante Ovomaltine (R$ 9). R. Padre Antônio D’Angelo, 142, Casa Verde, 3961-3293. 10h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.).

+ A doceria Senhor Pudim criou o ovo pudim. Feito por encomenda, traz as duas cascas de chocolate recheadas com um pudim cremoso nos sabores tradicional ou chocolate belga (R$ 40, 320g). Outra pedida para adoçar o almoço de Páscoa são os bons pudins. Há sabores como chocolate belga, brigadeiro, chocolate com laranja e Nutella (foto), que custam de R$ 10 (individual) a R$ 135 (2 quilos). Al. dos Aicás, 471, Moema, 5051-3632. 10h/18h (sáb., 10h/17h; fecha dom.).

+ Uma das novidades da padaria Villa Grano é a linha de ovos de Páscoa no pote. São quatro sabores: chocolate com avelãs, cappuccino, trufado e leite condensado (R$ 19,90, cada; foto). R. Wizard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h.

+ A rede Bolo da Madre aposta nos bolos de cenoura trufado e cenoura americano para a temporada. O trufada vem com cobertura de chocolate ao leite (R$ 45). Já o de cenoura americano leva cream cheese e especiarias (R$ 79; foto). R. Girassol, 185, V. Madalena, 2339-3220. 9h/19h (dom., 11h/17h).