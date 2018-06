Uma seleção de novos sanduíches e até festival de milk-shake nas lanchonetes de São Paulo

A Hamburgueria Tradi ganhou mais espaço, com um piso superior, e novos sanduíches. Um deles é o cachorro-quente ‘Tradi’ (R$ 14,11; foto), com salsicha tipo frankfurter, queijo prato, maionese verde e molho de tomate. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom. e fer., 12h30/22h30).

A lanchonete Buzina também aposta em novas combinações. O ‘Smashed’ (R$ 26; foto) traz dois hambúrgueres de 100 gramas cada e duplo queijo. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

Com nova unidade no Shopping Villa Lobos, o Cabana Burger sugere o estreante ‘Cabana Chicken’ (R$ 24; foto), com frango crocante, maionese, alface e picles, no pão da casa. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3733. 11h30/23h.

O ‘Cheeseburger’ (R$ 15; foto), com pão artesanal, disco de 150 gramas de carne e três vezes mais queijo, é uma das pedidas no The Black Beef, que abriu a segunda unidade paulistana no Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis, 4440-1317. 10h/22h.

O ‘Banana Shake’ (R$ 30; foto), com sorvete de banana, banana caramelizada e caldas, é uma das receitas do Festival de Shakes do General Prime Burger. R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333. 11h30/15h30 e 18h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

