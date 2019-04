Uma seleção de mostras imersivas para visitar em São Paulo

Museum of Me – Um Mergulho em Sua Alma Digital

Ao visitar a instalação, um ‘cubo imersivo’, o público entra em uma sala inicialmente escura e silenciosa. Em seguida, percebe um som, uma imagem e outras luzes em sua visão periférica, que vão aparecendo progressivamente. E, em uma experiência que dura um minuto, passa a visualizar, então, milhares de imagens e textos compartilhados pelo usuário em suas redes sociais, que se combinam em uma colagem abstrata. Edifício Banco do Brasil. Av. Paulista, 1.230, Bela Vista, 3113-3651. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h). Grátis. Até 20/5.

Além do Infinito

Duas obras integram a mostra. ‘Up There’, de Regina Silveira, traz uma animação sobre a passagem da noite para o dia. Já ‘Beyond Infinity’, instalação de Serge Salat, combina espelhos, luzes e música. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). R$ 20. Até 5/5.

Felippe Moraes

O artista apresenta ‘Solvejo’, exposição imersiva com instalações que trazem cheiros, músicas, vídeos e textos com referências a diversas expressões musicais presentes no cotidiano. Centro Cultural Fiesp. Espaço de Exposições. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/6.

Sandra Cinto

A individual ‘Noturno’ apresenta uma instalação imersiva monumental, que propõe reflexões sobre a produção gráfica da artista e cujo título remete a uma peça de piano de expressão mais intimista. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 18/5.

Hebe Eterna

Com curadoria de Marcello Dantas e Camila Mouri, a exposição destaca a trajetória de Hebe Camargo (1929-2012). Em ambientes imersivos, são exibidos itens de seu acervo e conteúdos digitais interativos. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 20. Até 2/6.

Ernesto Neto: Sopro

A mostra reúne 60 obras que contemplam os 40 anos de produção do artista. Por vários espaços da Pinacoteca, será possível conferir sua prática escultórica, em grandes instalações imersivas, feitas a partir de técnicas como o crochê. Praça da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis.). Até 15/7.

Supernova Sergio Coimbra

Com curadoria de Marcello Dantas, o fotógrafo apresenta uma série inédita, para a qual utiliza elementos cotidianos da cozinha para remeter a uma forte explosão de cores e a elementos em colisão. ArtEEdições Galeria. R. Estados Unidos, 1.162, Jd. América, 3031-0142. 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 28/6.