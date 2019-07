Uma seleção de mostras de fotografia para ver em São Paulo

Ainda Há Noite / Nos Queda la Noche

A exposição reúne 300 imagens de fotógrafos de oito países da América Latina, além da Espanha e do Reino Unido. Elemento comum entre as obras, a temática da noite é apresentada sob diferentes olhares, como os dos fotógrafos Jorge Panchoaga, Alejandro Chaskielberg (foto acima) e Ignacio Iturrioz. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 11/8.

Antonio Saggese

O fotógrafo apresenta a exposição ‘Oxímoro’. Com curadoria de Fabrício Reiner, são exibidas 51 fotografias impressas em papel de algodão, 25 vídeos e duas projeções. A estética das imagens remete ao pinhole e ao uso da câmara obscura, mas elas foram captadas com tecnologia digital. Assim, Saggese propõe reflexões sobre a fotografia de rua, com um clima onírico. Biblioteca Mário de Andrade. Salão Oval. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. 8h/22h. Grátis. Até 31/8.

Da Indonésia à Amazônia – Expedições de Jean-Michel Cousteau

Fruto de expedições da equipe da ONG Ocean Futures Society, chefiada pelo ambientalista Jean-Michel Cousteau, a mostra reúne 60 fotografias da vida marinha, em núcleos como ‘Gigantes do Oceano’ e ‘Florestas do Mar’. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Fotos. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3549-4499. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/8.

Fotografia Moderna

A Luciana Brito Galeria apresenta mostra composta por trabalhos de Ademar Manarini, Eduardo Salvatore, Gaspar Gasparian, Geraldo de Barros, Gertrudes Altschul, Marcel Giró, Mario Fiori, Paulo Pires e Thomaz Farkas. Av. 9 de Julho, 5,162, Bela Vista, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 25/8.

Letizia Battaglia: Palermo

A mostra reúne cerca de 90 imagens da fotógrafa italiana que, ao longo de quatro décadas, registrou a Guerra da Máfia em Palermo, além do cotidiano, a vida cultural e as transformações da cidade. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/9.

Marc Ferrez: Território e Imagem

A retrospectiva reúne 300 imagens e documentos do fotógrafo que se consagrou pelos diversos registros que produziu do País. Com curadoria de Sergio Burgi, a mostra contempla diferentes fases do fotógrafo – desde 1867, quando iniciou sua carreira, até 1922, ano anterior à sua morte. Há, por exemplo, seus trabalhos como membro da Comissão Geológica do Império do Brasil, com a qual percorreu as diversas regiões brasileiras, e também seu olhar para a modernização do País. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 21/7.

Mário Cravo Neto

A mostra ‘O Estranho e o Raro’ exibe parte menos conhecida da produção do fotógrafo (1947-2009), incluindo esculturas, instalações e desenhos ligados ao imaginário religioso e místico. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/7.

Sergio Larrain: um Retângulo na Mão

Com uma seleção de mais de 140 imagens, além de um vídeo, a exposição apresenta uma retrospectiva da produção do fotógrafo chileno. Diferentes fases de sua trajetória ganham destaque, desde o começo, fotografando crianças nas ruas de Santiago, passando por seu trabalho como correspondente internacional pela Magnum nos anos 1960, até seu retorno à terra natal. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/8.

Sebastião Salgado

Em 17/7, o Sesc Avenida Paulista vai inaugurar uma exposição do fotógrafo brasileiro. Você encontra mais detalhes sobre a mostra nesta 6ª (12), no site do Divirta-se.