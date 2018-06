Uma seleção de mostras de fotografia para ver em São Paulo

Jean-François Rauzier

A exposição (foto) apresenta hiperfotografias e hipervídeos do francês, que lembram pinturas, inspirados em pontos icônicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Paisagem Líquida

A mostra reúne fotografias de nomes como Arnaldo Pappalardo, Ivan Padovani e Lucia Loeb em torno de temas como o desenvolvimento urbano. Espaço 321 Jacarandá. R. Coronel Melo Oliveira, 783, Perdizes, 2359-4247. 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 4/5.

Fernanda Frazão

O projeto Nova Fotografia, do MIS, apresenta ‘Amazônia Lado B’, com imagens feitas pela fotógrafa durante um cruzeiro ao longo do Rio Negro. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

Jamaica, Jamaica!

A exposição propõe uma excursão cronológica e temática para apresentar o universo sonoro e cultural da Jamaica, berço de importantes correntes musicais da segunda metade do século 20, como o ska, o reggae e o dub. Com curadoria de Sébastien Carayol, são reunidos materiais gráficos, fotografias, áudios e documentos vindos de diferente acervos e coleções do país. Sesc 24 de Maio. Espaço Expositivo – 5º andar. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/8.

Lu Marini

As mais de 60 fotografias aéreas realizadas pelo piloto em 22 estados brasileiros podem ser vistas na mostra ‘Pelo Ares: 15.042 Km de Brasil’. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/5.